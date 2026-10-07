Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Մորգենշտերնի իբր «դարձի գալու» մասին

Մորգենշտերնի իբր «դարձի գալու» մասին

Մորգենշտերնի իբր «դարձի գալու» մասին
06.10.2026 | 12:23

Մորգենշտերնի համերգի վերաբերյալ հրապարակումներից հետո ամենատարածված հակափաստարկներից մեկն այս է․ «Նա այլևս նախկին Մորգենշտերնը չէ, փոխվել է, դարձի է եկել, դաջվածքներն է հեռացնում, հավատացյալ է դարձել (ավելի ճիշտ՝ ընդունել է հուդայականություն) և բարեգործությամբ է զբաղվում»։
Եկե՛ք քննենք։
Քրիստոնեական իմաստով դարձը պարզապես նախկին կյանքի համար ափսոսանքը, դաջվածքների հեռացումը, սթափ ապրելը կամ ընդհանրապես «Աստծուն հավատալը» չէ։ Դարձը մեղքից դեպի Աստված դառնալն է՝ ապաշխարությամբ և կյանքի փոփոխությամբ։ Իսկ Մորգենշտերնի արածները քրիստոնեական իմաստով «դարձ դեպի Քրիստոս Աստված» անվանելը պարզապես անհնար է։
Բայց կա ավելի կարևոր հանգամանք։ Եթե խոսքը միայն նրա անցյալի մասին լիներ, հարցը բոլորովին այլ կլիներ։ Սակայն նախկին բովանդակությունը դեռ ապրում է նրա ներկա բեմում։ Հենց այդ «արտիստը» սեփական պաշտոնական ալիքում չափազանց խոսուն ձևով նկարագրել է իր վիճակը. մեկ օր երիտասարդներին պատմել է, թե ինչպես է «վերադարձել Աստծու մոտ», իսկ հաջորդ օրը, իր իսկ բառերով, բեմում կրկին կատարել է իր հայտնի գռեհիկ երգը՝ «հայհոյանք է, չեմ ուզում գրել անունը»։
Մենք չենք կարող մարդու սիրտը քննել, բայց կարող ենք քննել նրա գործերը և դրանց պտուղները։ Բարեգործությունը չի սրբագործում սրբապիղծ բովանդակությունը, իսկ դաջվածքից «666»-ը հեռացնելը դեռ չի հեռացնում տարիներով ստեղծված արտադրանքը բեմից, եթե այդ նույն արտադրանքը շարունակում է կատարվել, վաճառվել և մատուցվել հանդիսատեսին։
Ուստի հարցը շատ պարզ է. եթե ասում եք՝ «նա փոխվել է», ապա ցո՛ւյց տվեք՝ փոխվե՞լ է այն, ինչ նա այսօր բեմից տալիս է մարդկանց։ Եվ արդյո՞ք նա հրապարակավ զղջացել է իր նախկին պղծությունների համար՝ քրիստոնեական խորհրդանիշների ծաղրի, եկեղեցական միջավայրի սրբապիղծ օգտագործման, իր մոր հասցեին հնչեցրած գռեհկությունների, հայհոյախառն երգերի և երիտասարդներին այլասերող դեգեներատիվ մշակույթի տարածման համար։
Այսպիսով, եթե մարդը մի կողմից պատմում է Աստծուն «վերադառնալու» մասին, իսկ մյուս կողմից շարունակում է բեմ բարձրացնել իր նախկին գռեհիկ ռեպերտուարը, մենք իրավունք ունենք գնահատելու ոչ թե նրա սրտի խորհուրդները, այլ նրա հրապարակային գործունեության պտուղները։
Եվ հենց այդ պատճառով չի վերանում մեր հարցադրումը Երևանի 18+ համերգի վերաբերյալ․ պե՞տք է արդյոք այդ բովանդակությունը մեծ բեմ ստանա առաջինը քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունած Հայաստանում։
Մենք ասում ենք՝
• Ո՛չ պղծությանը,
• Ո՛չ այլասերմանը,
• Ո՛չ քրիստոնեական սրբությունների ծաղրին։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 547

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.