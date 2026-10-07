Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » ՈՒղեղի մի փոքր վարժանք

ՈՒղեղի մի փոքր վարժանք

ՈՒղեղի մի փոքր վարժանք
06.10.2026 | 12:51

Ո՞վ էր ասում, թե այլ երկրներում նման նպաստ չկա։
Սիրելի՛ «բացառիկ գիտակներ», պարզվում է՝ մահվան կամ հուղարկավորության նպաստը հայկական «շռայլության» արդյունք չէ։ Այն գոյություն ունի բազմաթիվ երկրներում.
• Հայաստան՝ 200,000 դրամ
• Ադրբեջան՝ 3 ամսվա նվազագույն կենսաթոշակ
• Ուկրաինա՝ մահացած կենսաթոշակառուի 2 ամսվա կենսաթոշակ
• Ղազախստան՝ շուրջ 151,375 տենգե
• Ղրղզստան՝ 30,000 սոմ
• Ռուսաստան՝ շուրջ 9,678 ռուբլի
• Մոլդովա՝ 1,100 լեյ
• Կանադա՝ մինչև 2,500 կանադական դոլար
• ԱՄՆ՝ 255 դոլար
• Մեծ Բրիտանիա՝ թաղման ծախսերի փոխհատուցում՝ սոցիալական պայմաններով
Այսինքն՝ քաղաքակիրթ շատ պետություններ հասկանում են մի պարզ բան. մահն ընտանիքի համար միայն վիշտ չէ, այլ նաև հանկարծակի ֆինանսական բեռ։
Բայց մեզ մոտ, ինչպես միշտ, երբ հարցը հասնում է սովորական մարդու ցավին, միանգամից սկսվում է «բյուջեն չի հերիքում» երգը։ Հետաքրքիր է՝ բյուջեն միշտ չի հերիքում հենց այն պահին, երբ պետք է օգնել աղքատին, տարեցին, կենսաթոշակառուի ընտանիքին։
Մահվան պահին մարդուն մենակ թողնելը սոցիալական քաղաքականություն չէ։ Դա պարզապես սառը անտարբերություն է՝ գեղեցիկ բառերով փաթեթավորված։

Սուսաննա ՉԵԼԻԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3031

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.