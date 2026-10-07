Դատարկ և իրենց թիկունքում ոչինչ չունեցող կոչերի փոխարեն մեզ լուրջ մտքեր են պետք։
Լուրջ մտքերն էլ, ինչպես ամեն տեսակի լուրջը, ծնվում են միայն լուրջ մտավոր մրցակցային միջավարերում, իսկ վերջիններս էլ հնարավոր են առնվազն որևէ ոլորտում մինիմալ թվով լրջորեն մտածող ուսյալ և լուրջ նպատակ հետապնդող կամային մարդիկ ունենալով։
Ներկայում, անկախ այս ուղղությամբ մեզնում կատարվող մեծ թվով ջանքերից, որոնց ճնշող մեծամասնությունը պարզապես դատարկախոսություն է, մենք այս հարցում իմիտացիայի անհաջող փորձերից այն կողմ չենք անցնում։
Կա լրջության մի նվազագույն շեմ, որը եթե չհաղթահարվի, մենք լուրջ ու արժանավայել կյանք ունենալ չենք կարող։
Ամեն ինչի իմիտացիաների գումարը լուրջ կյանք լինել չի կարող։
Պավել Բարսեղյան