Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Ամեն ինչի իմիտացիաների գումարը լուրջ կյանք լինել չի կարող

Ամեն ինչի իմիտացիաների գումարը լուրջ կյանք լինել չի կարող

Ամեն ինչի իմիտացիաների գումարը լուրջ կյանք լինել չի կարող
06.10.2026 | 14:11

Դատարկ և իրենց թիկունքում ոչինչ չունեցող կոչերի փոխարեն մեզ լուրջ մտքեր են պետք։

Լուրջ մտքերն էլ, ինչպես ամեն տեսակի լուրջը, ծնվում են միայն լուրջ մտավոր մրցակցային միջավարերում, իսկ վերջիններս էլ հնարավոր են առնվազն որևէ ոլորտում մինիմալ թվով լրջորեն մտածող ուսյալ և լուրջ նպատակ հետապնդող կամային մարդիկ ունենալով։

Ներկայում, անկախ այս ուղղությամբ մեզնում կատարվող մեծ թվով ջանքերից, որոնց ճնշող մեծամասնությունը պարզապես դատարկախոսություն է, մենք այս հարցում իմիտացիայի անհաջող փորձերից այն կողմ չենք անցնում։

Կա լրջության մի նվազագույն շեմ, որը եթե չհաղթահարվի, մենք լուրջ ու արժանավայել կյանք ունենալ չենք կարող։

Ամեն ինչի իմիտացիաների գումարը լուրջ կյանք լինել չի կարող։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 597

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.