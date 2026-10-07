Տկարության ուրախությունը
07.10.2026 | 00:01
Հոկտեմբերի 7
- Ո՛վ Փրկիչ, ներողամտությամբ նայիր մեզ, քանզի
Դու գիտես մեր բոլոր տկարությունները:
- Այո՛, գիտեմ ամեն ինչ: Լսել եմ` գթության ու մեղաց թողություն հայցող ձեր աղաղակները: Ձեր հուսաբեկ սրտից ելնող խուլ հառաչանքները: Օգնություն հայցող ձեր աղաչանքներն ու հեծեծանքները: Սխալների համար ապրած ձեր զղջումն ու վիշտը: Գիտեմ ձեր բոլոր թուլությունները:
Բայց այս իրադարձությունների մեջ Ես ձեզ հետ եմ: Իմ համակրանքը ձեր կողմն է: Իմ զորությունը ձեր կողմն է:
ՈՒրախացեք ձեր տկարությունների վրա, Իմ որդիներ: Իմ զորությունը հայտնվում է տկարության ժամանակ: Երբ դուք տկար եք, Ես զորավոր եմ: Զորավոր` օգնելու, բժշկելու, պաշտպանելու:
Վստահեք Ինձ, Իմ սիրելիներ: Ես ամեն ինչ գիտեմ: Ես ձեր կողքին եմ: Հզոր, միշտ կարող` փրկելու: Հենվեք Իմ սիրո թևին, ձեզ ապահով զգացեք:
Մեկնաբանություններ