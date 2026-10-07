Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Նվաստացումը ջնջում է փաստերը

Նվաստացումը ջնջում է փաստերը

Նվաստացումը ջնջում է փաստերը
07.10.2026 | 11:36

Պարոն Ռուբինյան, Ձեր այսօրվա բարեկրթությունը կտրեմ փաստերով, որ Ալիևը շատ չոգևորվի։
Սովետական Միությունում վերջին մարդահամարը անցկացվել է 1989 թվականին։ Այդ ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բնակչության տեղաշարժեր էին գրանցվել։ Այնպես որ, ավելի ճշգրիտ պատկեր ունենալու համար հարկ է հենվել 1979 թվականի համամիութենական մարդահամարի տվյալների վրա։
Ի՞նչ են ասում թիվ-փաստերը։
Հայաստանում ապրում էր 160.841 ադրբեջանցի՝ ընդհանուր բնակչության 5.3 տոկոսը։ Ադրբեջանցիների 84.5 տոկոսը բնակվում էր գյուղական վայրերում՝ հիմնականում սահմանամերձ կամ խառը բնակեցված գոտիներում։ Որոշ թվով ադրբեջանցիներ կային Արարատի, Վարդենիսի, Մասիսի, Կապանի, Նոյեմբերյանի, Իջևանի, Ղուկասյանի, Ամասիայի տարածքներում։ Երևանում ադրբեջանցիների թիվը խիստ փոքր էր՝ ընդամենը 0.7 տոկոս։
Նույն թվականին հայերի թիվը Ադրբեջանում՝ 475.486 էր։ Համեմատեք՝ 160.000 և 475.000։ Հայերը Ադրբեջանի բնակչության 7.9 տոկոսն էին։ Միայն մայրաքաղաք Բաքվում 215,807 հայ էր ապրում՝ 14.1 տոկոս։ Խոշոր հայկական համայնք կար Կիրովաբադ-Գանձակում, Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզում 125.000 հայ էր ապրում՝ մարզի բնակչության 75 տոկոսը։ Նաև՝ Սումգայիթում, Նախիջևանում, Շահումյանում, Շամխորի, Խանլարի, Դաշքեսանի շրջաններում։
Միջանկյալ նշեմ, որ այդ ժամանակ Հայաստանի բնակչության ընդհանուր թիվը 3,037,159 էր, Ադրբեջանինը՝ 6,026,515։ Այժմ Հայաստանում՝ մոտ 3 միլիոն, Ադրբեջանում՝ ըստ իրենց, 10 միլիոն։
Այս է պատկերը։ Եվ երբ այսօր Ադրբեջանը խոսում է իրենց՝ մեծ չակերտների մեջ հարազատ օջախներ վերադառնալու 300,000-ի մասին, մենք էլ խոսում ենք, պետք է խոսենք նույն կարգավիճակն ունեցող առնվազն 700,000-ի մասին։
Մի բան էլ՝ Հայաստանից մեկնած ադրբեջանցիների 99 տոկոսը այստեղ իրենց տուն ասվածը փոխանակել են հայերի տների հետ, մինչդեռ հայերի բացարձակ մեծ մասը զրկվել է ամեն ինչից։ Սա ևս կարող է պահանջ լինել։
Բայց ունենք այս իշխանությունը ու այս նվաստացման քաղաքականությունը։
Այնպես որ, երբ խոսում եք 1979 թվականի ինչ-որ քարտեզների մասին, մի մոռացեք նաև ժողովրդագրական այս պատկերը։
Սրանց հեռանալուց հետո այս թիվ-փաստերը գործելու են։
Հիմա ձեր վիճակը տխուր է. նա Իլհամի գերին է, դուք՝ նրա։

Աղվան ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

«Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի հայտարարությունը Ազգային ժողովի 2026թ. հոկտեմբերի 6-ի նիստում
Դիտվել է՝ 226

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.