Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » «Կամ, կամ»-ի իրականությունը. խորհրդարանական ծեծկռտուքների աշխարհաքաղաքական ենթատեքստը

«Կամ, կամ»-ի իրականությունը. խորհրդարանական ծեծկռտուքների աշխարհաքաղաքական ենթատեքստը

«Կամ, կամ»-ի իրականությունը. խորհրդարանական ծեծկռտուքների աշխարհաքաղաքական ենթատեքստը
07.10.2026 | 11:44

Նորմալ է, երբ պետության խորհրդարանում շահերի բախում է լինում, երբեմն՝ նույնիսկ ծեծկռտուք: Հակառակը ԽՍՀՄ-ի «խորհրդարանում» էր, որի անդամները միայն լսում էին և միաձայն քվեարկում:
Խնդիրն այլ է. ո՞րն է ծեծկռտուքի պատճառը, ինչո՞ւ կամո՞ւմ համար են Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորները միմյանց ծեծում:
Ուզենք թե չուզենք՝ Հայաստանն արդեն երկբևեռ է դարձել: Այդ հարցում նույնիսկ ուշացել ենք: Նախկին խորհրդային հանրապետություններից Էստոնիան, Լատվիան և Լիտվան երկբևեռ էին դեռ անցյալ դարի 80-ականների վերջին, իսկ Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան՝ 21-րդ դարի սկզբից: Հայաստանի հասարակությունը երկար տարիներ չէր ցանկանում ընդունել պարզ ճշմարտությունը, այն է՝ «և՛, և՛»-ի գաղափարախոսությունը, համենայնդեպս այս ժամանակահատվածում, սպառվել է ու գոյություն չունի: Դրան արդեն վաղուց փոխարինել է «կամ, կամ»-ը:
Այլ կերպ ասած՝ ներկայում անհնար է ունենալ ռուսական ռազմաբազա և միաժամանակ «ուղևորվել» ԵՄ, լինել ՀԱՊԿ անդամ և ՆԱՏՈ-ին մերձեցման առերևույթ հայտ ներկայացնել, ամսական 2-3 անգամ մեկնել Վլադիմիր Պուտինի մոտ և Դոնալդ Թրամփի հետ ռազմավարական փաստաթղթեր ստորագրել: Սա այժմ անհնար է: Այդ իսկ պատճառով, երկբևեռ հասարակության նույնքան երկբևեռ խորհրդարանում ընդհարումները տրամաբանական են:
Պատգամավորներն արդեն առանց թաքցնելու ստիպված են սպասարկել խորհրդարանում իրենց «տեղավորած» այլ պետությունների ծառայությունների հրահանգները: Վստահ եմ՝ պատգամավորներից շատերը չգիտեն էլ, թե ինչն է ընդհարումների իրական պատճառը: Ոմանք մտածում են, թե պատճառը Կաթողիկոսն է, ոմանք էլ Նասիմի Մուսաևին են կասկածում: Այսինքն՝ նույնիսկ այս պարագայում, հասարակության մեջ և խորհրդարանում չգտնվեց գեթ մեկը, ով կբարձրաձայներ բուն խնդիրը և կհուշեր, թե ինչ իրական պատճառ ունի խորհրդարանական այս ծեծկռտուքը:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 284

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.