Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
07.10.2026 | 14:50

Ըստ «Գազանանոցի տեսության»՝ այլմոլորակային քաղաքակրթությունները մեր մոլորակը դրել են «կարանտինի» մեջ և տիեզերական հեռվից հետևում են մեզ ճիշտ այնպես, ինչպես մենք ենք գազանանոցում հետևում կապիկներին։ Այլմոլորակայինները սպասում են, թե երբ կհասունանանք, որպեսզի մեզ հետ կապ հաստատեն, շփվեն, գուցե` օգտակար մի բան իմանան։

Անդրոմեդայի գալակտիկայում ապրող այլմոլորակայինները, հոկտեմբերի 6-ին տեսնելով Հայաստանի ԱԺ-ում ՔՊ խմբակցության խաղարկած կապիկությունները, տիեզերական հիասթափություն ապրեցին։ Նրանք կարծում են, թե ԱԺ-ն մի վայր է, որտեղ բանական արարածները օրենքներ են մշակում և ժողովրդին մտահոգող հարցերի մասին կառավարությունից բանական պատասխան ստանում։ Բայց ՔՊ-ն տարիներ շարունակ ապացուցում է հակառակը, այսինքն, որ ինքը հեռու է բանականությունից այնքան, որքան Ծիր կաթինը՝ իրենց գալակտիկայից, որովհետև ՔՊ-ականներն օգտագործում են ոչ թե իրենց ուղեղի նեյրոնները, այլ մարմնի վերջույթներն ու անհոդաբաշխ ձայները։

Պատկերացրեք տիեզերական դիտորդների դեմքի արտահայտությունը՝ ՔՊ պատգամավորների վայրենի էքստազի բռնկումները դիտելիս։ Վստահաբար, նրանց դիտարանում միանգամից սեղմել են կարմիր կոճակն ու հրահանգել. «Օբյեկտը դեռ քարի դարում է։ Չխաբվել փողկապներին։ Խստացնել կարանտինը»։

«Երբ երկրի անվտանգությունը մազից է կախված, թիվ մեկ քաղաքական ատյանում կապիկություն անելը մտավոր դատարկության նշան է»,- եզրակացրել են այլմոլորակայիններն ու տրվել պոպկորն ուտելու հոգեպարար զբաղմունքին։

Արա Սահակյան

Դիտվել է՝ 524

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.