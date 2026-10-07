Հարց են տվել.
- Ո՞նց տարբերենք քաղտեխնոլոգիան իրական գաղափարական կամ ճշմարտացի քարոզից։
Պատասխանեցի առաջին մտքով, շարունակեմ զարգացնել այն:
Եթե քո առաջին արձագանքը «էս ի՞նչ էշություն էր» միտքն է, ուրեմն, 99% գործ ունես տեխնոլոգիայի հետ:
Եթե երկրորդ արձագանքդ է՝ «էս էշությունն ինչի՞ են էսքան շատ մարդիկ կրկնում», ուրեմն, 100% գործ ունես տեխնոլոգիայի հետ:
Եթե 3-րդ արձագանքդ է՝ «էս էշությունը կրկնող մարդիկ ինչի՞ են բոլոր պատուհաններից գալիս՝ մտնում քիթս», ուրեմն, 200% գործ ունես տեխնոլոգիայի հետ:
Բնականաբար, պիտի հասկանաս՝ «էդ էշությունով» ինչ են ուզում քեզնից՝ փո՞ղ, ժամանա՞կ, ուշադրությու՞ն, ներգրավվածությու՞ն, թե՞ հենց քեզ են ուզում կյանքովդ մեկ՝ որպես էքսպլուատացիայի առարկա:
Բնականաբար, այս բոլոր արձագանքները դու կունենաս, եթե ուղեղդ գլոբալիստական քարոզով լվացված չէ, իսկ եթե արդեն լվացված է, ապա դու «էդ էշության» անունը կդնես «թրենդ» ու կվազես միանալու էն բոլորին, ովքեր կրկնում են «էդ էշությունը»։
Հ.Գ. Այս գրառման մեջ ևս առկա են մի քանի տեխնոլոգիաներ, որոնք, սակայն, միտված չեն ձեր ուղեղը լվանալու և ձեզնից որևէ բան տանելու, հակառակը, միտված են ձեզ որևէ բան տալու, բայց այս գրառումը լայն տարածում չի ստանա, որովհետև բոլոր լայն տարածողներն արդեն զբաղված են քեզնից գողանալու տեխնոլոգիաները տարածելով՝ հաճախ գաղափար չունենալով դրանց հեղինակների իրական մտադրությունների մասին, որովհետև իրենց ուղեղը ևս լվացված է, գուցե՝ մի 2 մակարդակ ավելի բարձր տեխնոլոգիայով, բայց միևնույն է, լվացված է:
Եվ եթե աղանդները զբաղված են հոգեորսությամբ, ինչի արդյունքում մարդուց խլում են նրա ունեցվածքը, ընտանիքը, հաճախ նաև դրդում են մարդուն ինքնազոհաբերման, ապա քաղաքական մեդիա-տեխնոլոգիաները մարդուց խլում են նրա առողջ միտքը, հետևաբար, կյանքի ռեսուրսը, ժամանակը և վերածում են այն սեփականության, ապա իրացնում, դարձնում են այն փող ու լցնում են իրենց բանկային հաշիվները:
Էնպես որ, հաջորդ անգամ, մինչ որևէ էշություն կանվանես թրենդ ու կկրկնես այն, քիչ ավելի երկար մտածիր:
Էլիզա Առաքելյան