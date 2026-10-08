Մթին վայրեր
08.10.2026 | 00:12
Հոկտեմբերի 8
- Հիսուս, միայն Քո մասին մտածելը լցնում
է մեզ անհուն ջերմությամբ:
- Այո: Այնպես սիրեք Ինձ, որ Իմ մասին մտածելն իսկ սքանչացումով ու հրճվանքով լցնի ձեր սիրտը, նման այն ուրախության, որ համակում է մեզ շատ սիրելի մեկի մասին մտածելով միայն:
Այդօրինակ մտածումը սպեղանի է տրտմությունների, բժշկություն է ամեն տեսակ մարմնավոր, մտավոր ու հոգևոր հիվանդությունների: Դուք այս ամենը կարող եք ունենալ սոսկ Իմ մասին մտածելով և Ինձ հետ խոսելով: Եթե կան կասկածներ ու վախեր ձեր սրտում, այդ ժամանակ մտածեք Իմ մասին, զրուցեք Ինձ հետ: Եվ կտեսնեք, որ տարակույսի ու վախի փոխարեն ձեր սրտի ու էության միջով կհոսի մի այնպիսի հրճվանք, որ վեր է երկրային որևէ հաճույքից:
Այս նույնպես անկասկած է. թերահավատ մի եղեք: Արիացեք, ոչ մի դեպքում մի կորցրեք ձեր արիությունը:
Ոչ մի բանից մի վախեցեք:
ՈՒրախ եղեք անգամ մութ և տաղտուկ վայրում, ահա, կրկնում եմ` ուրա՛խ եղեք:
Մեկնաբանություններ