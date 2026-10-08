Խաղաղությունը մտավ Շաքի. TRIPP-ն անցնում է Շաքիով

Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղում տեղի ունեցած ցավալի դեպքը շատ խորհրդանշական և ինֆորմատիվ ստացվեց:
Թող զարմանալի չթվա, ադրբեջանցիները՝ Ալիևից մինչև հայ կնոջ վրա կրակած զինվորականը, ի տարբերություն քաղաքացի Նիկոլ Փ.-ի, անկեղծ են հայ ժողովրդի հետ: Նրանք պարբերաբար ուղերձներ են հղում Հայաստանին այն մասին, որ Նիկոլ Փ.-ն խաբում է, որ մենք հիմա ոչ թե խաղաղության մեջ ենք, այլ ժամանակավոր հրադադարի, և որ TRIPP-ը ոչ թե Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո գործող սովորական ճանապարհ է, այլ միջանցք:
Ադրբեջանցի զինվորականի մուտքը Հայաստան և նրա գործողությունները ևս մեկ անգամ յուրօրինակ ձևով բացահայտել են, թե ինչպես է պատկերացնում պաշտոնական Բաքուն, օրինակ, TRIPP-ի գործարկումը:
Պետք է արձանագրել, որ ադրբեջանցի զինվորը ներթափանցել է մեր տարածք TRIPP-ով նախատեսված սկզբունքների հիման վրա: Այսպես. ադրբեջանցի հանցագործ զինվորականը Ադրբեջանից հայտնվել է Հայաստանի Սյունիքի մարզում և անխոչընդոտ տեղաշարժվել իր պատկերացրած միջանցքով: Նա, սահմանը հատելիս, հայի երես չի տեսել, ինչպես որ Ադրբեջանն է պատկերացնում TRIPP-ով Նախիջևանի հետ կապը:
Ադրբեջանցին, սահմանը հատելիս, Հայաստանի մաքսային և անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչների չի հանդիպել. դրանք, այսպես կոչված, back office-ում են նստած եղել:
TRIPP-ով հենց նման մեխանիզմ է նախատեսված: Ադրբեջանցին, կարելի է ասել, TRIPP-ի պիլոտային ծրագիր է իրականացրել:
Ահա այն ամենը, ինչ ցույց տվեց Շաքիի դեպքը. մնացածը հայ ժողովրդի որոշելիքն է:
Ի դեպ, հետաքրքիր է, թե ինչպես են քվեարկելու խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները TRIPP-ի մասով: Այս թեմայով առանձին կխոսեմ:
Անդրանիկ Թևանյան
«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ
08.10.2026թ.
Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները