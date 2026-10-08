Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.10.2026
 
Եթե Հայաստանը արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման շրջանակում որոշի վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների դաշնակցային կարգավիճակը, ապա ստիպված կլինի հրաժարվել նաև Մոսկվայի կողմից տրամադրվող արտոնություններից` հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Միխայիլ Կալուգինը։ «Դատելով այլ երկրների փորձից՝ արևմտյան քաղաքական տեխնոլոգները ավելի լավ բան չեն մտածի, քան՝ դա անվանել անկախության գին, որը Հայաստանը պետք է վճարի»,- ասել է դիվանագետը։               
 
Նորություններ » Խաղաղությունը մտավ Շաքի. TRIPP-ն անցնում է Շաքիով

Խաղաղությունը մտավ Շաքի. TRIPP-ն անցնում է Շաքիով

Խաղաղությունը մտավ Շաքի. TRIPP-ն անցնում է Շաքիով
08.10.2026 | 12:01

Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղում տեղի ունեցած ցավալի դեպքը շատ խորհրդանշական և ինֆորմատիվ ստացվեց:

Թող զարմանալի չթվա, ադրբեջանցիները՝ Ալիևից մինչև հայ կնոջ վրա կրակած զինվորականը, ի տարբերություն քաղաքացի Նիկոլ Փ.-ի, անկեղծ են հայ ժողովրդի հետ: Նրանք պարբերաբար ուղերձներ են հղում Հայաստանին այն մասին, որ Նիկոլ Փ.-ն խաբում է, որ մենք հիմա ոչ թե խաղաղության մեջ ենք, այլ ժամանակավոր հրադադարի, և որ TRIPP-ը ոչ թե Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո գործող սովորական ճանապարհ է, այլ միջանցք:

Ադրբեջանցի զինվորականի մուտքը Հայաստան և նրա գործողությունները ևս մեկ անգամ յուրօրինակ ձևով բացահայտել են, թե ինչպես է պատկերացնում պաշտոնական Բաքուն, օրինակ, TRIPP-ի գործարկումը:

Պետք է արձանագրել, որ ադրբեջանցի զինվորը ներթափանցել է մեր տարածք TRIPP-ով նախատեսված սկզբունքների հիման վրա: Այսպես. ադրբեջանցի հանցագործ զինվորականը Ադրբեջանից հայտնվել է Հայաստանի Սյունիքի մարզում և անխոչընդոտ տեղաշարժվել իր պատկերացրած միջանցքով: Նա, սահմանը հատելիս, հայի երես չի տեսել, ինչպես որ Ադրբեջանն է պատկերացնում TRIPP-ով Նախիջևանի հետ կապը:

Ադրբեջանցին, սահմանը հատելիս, Հայաստանի մաքսային և անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչների չի հանդիպել. դրանք, այսպես կոչված, back office-ում են նստած եղել:

TRIPP-ով հենց նման մեխանիզմ է նախատեսված: Ադրբեջանցին, կարելի է ասել, TRIPP-ի պիլոտային ծրագիր է իրականացրել:

Ահա այն ամենը, ինչ ցույց տվեց Շաքիի դեպքը. մնացածը հայ ժողովրդի որոշելիքն է:

Ի դեպ, հետաքրքիր է, թե ինչպես են քվեարկելու խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները TRIPP-ի մասով: Այս թեմայով առանձին կխոսեմ:

Անդրանիկ Թևանյան

«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ

08.10.2026թ.

Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները

Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Նիկոլի կառավարությունը հեզությամբ Հայաստանը ներքաշում է թուրքական ազդեցության ու գերակայության գոտի

Նիկոլի կառավարությունը հեզությամբ Հայաստանը ներքաշում է թուրքական ազդեցության ու գերակայության գոտի

Ըստ Türkiye թերթի, Թուրքիան կարող է ռազմական բազա տեղակայել Սաուդյան Արաբիայի տարածքում՝ երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցության ընդլայնման շրջանակում։ Սաուդյան Արաբիան սկսել է աշխատանքները՝ թուրքական բազայի տեղակայման տարածք տրամադրելու ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամպերի ամրոցը Մասիսի բարձունքին
Ամպերի ամրոցը Մասիսի բարձունքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.