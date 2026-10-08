Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.10.2026
 
Եթե Հայաստանը արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման շրջանակում որոշի վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների դաշնակցային կարգավիճակը, ապա ստիպված կլինի հրաժարվել նաև Մոսկվայի կողմից տրամադրվող արտոնություններից` հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Միխայիլ Կալուգինը։ «Դատելով այլ երկրների փորձից՝ արևմտյան քաղաքական տեխնոլոգները ավելի լավ բան չեն մտածի, քան՝ դա անվանել անկախության գին, որը Հայաստանը պետք է վճարի»,- ասել է դիվանագետը։               
 
Նորություններ » Հորդորը, կարծես, հասավ հասցեատերերին

Հորդորը, կարծես, հասավ հասցեատերերին

Հորդորը, կարծես, հասավ հասցեատերերին
08.10.2026 | 15:58
ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնության՝ Իրկուտսկ քաղաքում ենթադրյալ ժանտախտի բռնկման և հնարավոր ռիսկերի կանխարգելման նպատակով սույն թվականի հոկտեմբերի 5-ին արված հայտարարության մեջ հնչեցված հորդորը, կարծես, հասավ հասցեատերերին։
Լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվության համաձայն՝ ստեղծվում է համապատասխան միջգերատեսչական հանձնաժողով։
Հուսանք, որ այդ հանձնաժողովի օգտակար գործողության գործակիցն ավելի բարձր կլինի, քան Պաշտպանության նախարարությանը կից ստեղծված նախորդ միջգերատեսչական հանձնաժողովինը, քանի որ այս անգամ խոսքը վերաբերում է ոչ թե հերթական գերատեսչական աշխատանքին, այլ ազգային առողջապահությանը վերաբերող խնդրի։
ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնությունն ուշադրությամբ կհետևի այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին և իր օբյեկտիվ դիտողություններով ու քննադատությամբ՝ բացառապես անվճար հիմունքներով, կնպաստի բարձր աշխատավարձեր և պարգևավճարներ ստացող պաշտոնյաների աշխատանքի բարելավմանը։
Ի վերջո, եթե քաղաքացիներն իրենց պարտքն են համարում բարձրաձայնել հնարավոր վտանգների մասին, ապա պաշտոնյաների պարտականությունն է համապատասխան ձևով արձագանքել և գործել։
ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնությունն իր խորին երախտագիտությունն է հայտնում անկախ լրատվամիջոցներին, ինչպես նաև, օգտվելով առիթից, «Irates.am» լրատվական կայքին՝ գլխավոր խմբագրի գլխավորությամբ, լրատվական աջակցություն ցուցաբերելու համար։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

08.10.2026 թ.
Դիտվել է՝ 306

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Նիկոլի կառավարությունը հեզությամբ Հայաստանը ներքաշում է թուրքական ազդեցության ու գերակայության գոտի

Նիկոլի կառավարությունը հեզությամբ Հայաստանը ներքաշում է թուրքական ազդեցության ու գերակայության գոտի

Ըստ Türkiye թերթի, Թուրքիան կարող է ռազմական բազա տեղակայել Սաուդյան Արաբիայի տարածքում՝ երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցության ընդլայնման շրջանակում։ Սաուդյան Արաբիան սկսել է աշխատանքները՝ թուրքական բազայի տեղակայման տարածք տրամադրելու ուղղությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամպերի ամրոցը Մասիսի բարձունքին
Ամպերի ամրոցը Մասիսի բարձունքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.