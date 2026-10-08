Ո՞վ զանգեց կամ ո՞վ ստիպեց
08.10.2026 | 17:37
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պատից հանվել են պատերազմում զոհված երաժիշտների նկարները։ Այս մասին հայտնում է երաժշտագետ Վարդան Հակոբյանը։
Ուրեմն, կոնսերվատորիայի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը (ժ/պ) ծաղիկներով այս տիկինն է՝ Ծովինար Մովսիսյանը։
Եկեք հարց տանք տիկնոջը. ի՞նչ եղավ, ո՞վ զանգեց կամ ո՞վ ստիպեց, կամ միգուցե Ձեր սեփական կամքո՞վ որոշեցիք մաքրել այդ պատը ընկած ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ նկարներից։
Ժամանակը գնաց, տիկի՛ն։
Հռիփսիմե ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Մեկնաբանություններ