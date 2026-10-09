էլ ավելի սիրեք ինձ

Հոկտեմբերի 9
- Հիսուս, Տեր մեր, պաշտում ենք Քեզ ու խնդրում
այնպես անել, որ մենք է՛լ ավելի սիրենք Քեզ:
- Այո՛: Ես Սիրո ամուր կապով ձեզ էլ ավելի մտերիմ կդարձնեմ Ինձ:
Սեր, որ մեղքերի մեջ ընկած մեկը ունենում է` իրեն փրկողի հանդեպ:
Սեր, որ ազատագրվածն ունենում է ազատագրողի հանդեպ:
Եվ վերջապես մի սեր, որ փոքր երեխան ունենում է իր հոր նկատմամբ:
Տեսեք, թե սիրո ինչքան կապեր կան, որ ձեզ կարող են մոտեցնել Ինձ:
Ձեր կյանքում պատահող յուրաքանչյուր իրադարձություն` ուրախություն կամ տրտմություն, նեղություն կամ հաջողություն, վտանգ կամ ազատություն, սրանից ամեն մեկը ձեզ պատահելով, իր առանձնակի պահանջն է ներկայացնում Ինձ:
Սրանից ամեն մեկը պատճառ է դառնում պատասխանելու այս աղոթքին.
«Այնպես արա, որ օր օրի Ես Քեզ ավելի ու ավելի սիրեմ»: