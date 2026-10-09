Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.10.2026
 
Եթե Հայաստանը արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման շրջանակում որոշի վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների դաշնակցային կարգավիճակը, ապա ստիպված կլինի հրաժարվել նաև Մոսկվայի կողմից տրամադրվող արտոնություններից` հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Միխայիլ Կալուգինը։ «Դատելով այլ երկրների փորձից՝ արևմտյան քաղաքական տեխնոլոգները ավելի լավ բան չեն մտածի, քան՝ դա անվանել անկախության գին, որը Հայաստանը պետք է վճարի»,- ասել է դիվանագետը։               
 
Նորություններ » «Ինչպես հասկանալ դիվերսանտի նպատակը». լիկբեզ պաշտպանության նախարարի համար

«Ինչպես հասկանալ դիվերսանտի նպատակը». լիկբեզ պաշտպանության նախարարի համար

«Ինչպես հասկանալ դիվերսանտի նպատակը». լիկբեզ պաշտպանության նախարարի համար
09.10.2026 | 11:01

Սուրեն Պապիկյան անունով մեկը պնդում է, որ ձերբակալման ժամանակ ազերին դիմադրություն ցույց չի տվել, և հետևաբար նա դիվերսանտ չէ։
Հիրավի՛ տգետ պնդում ՊՆ նախարար կարգված անգրագետի կողմից։ Հատուկ իր նմանների համար բերել եմ «դիվերսանտ» բառի բացատրությունը։
Դիվերսանտ (ֆրանսերեն divertissement — «շեղում», «զբաղմունք», լատիներեն diverto — «շեղում եմ» բառերից) նշանակում է զինված հատուկ ստորաբաժանման կամ խմբի մարտիկ, որն ուղարկվում է հակառակորդի թիկունք՝ դիվերսիոն (քայքայիչ) գործողություններ իրականացնելու համար:
Դիվերսանտի կամ դիվերսիոն խմբի հիմնական նպատակներն են.
1. Ենթակառուցվածքների ոչնչացում. Հակառակորդի ռազմավարական օբյեկտների (կամուրջներ, երկաթգծեր, կապի հանգույցներ, զինամթերքի պահեստներ, էլեկտրակայաններ) պայթեցում կամ շարքից հանում:
2. Կառավարման խաթարում. Հակառակորդի զորքերի կառավարումը, կապը և մատակարարումը խափանելը:
3. Խուճապի առաջացում. Հակառակորդի թիկունքում անհանգստություն, անկայուն վիճակ և խուճապ տարածելը:
4. Հատուկ առաջադրանքներ. Կարևոր անձանց (հրամանատարների, քաղաքական գործիչների) չեզոքացում կամ հետախուզական տվյալների հավաքագրում:
Փոխաբերական կամ առօրյա իմաստով «դիվերսանտ» են անվանում նաև այն անձին, որը ծածուկ կերպով ներսից վնաս է հասցնում որևէ կազմակերպության, գործընթացի կամ ծրագրի (գործադուլավոր, քայքայիչ տարր):
Տգետներին հորդորում եմ ուշադիր կարդալ երրորդ կետը։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 95

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր էլ ՌԴ Անվտանգության խորհրդի զգուշացումը հրապարակվեց. Հայաստանում «Firebird AI» տվյալների կենտրոնը կարող է աշխատել ԱՄՆ-ի հետախուզության համար

Այսօր էլ ՌԴ Անվտանգության խորհրդի զգուշացումը հրապարակվեց. Հայաստանում «Firebird AI» տվյալների կենտրոնը կարող է աշխատել ԱՄՆ-ի հետախուզության համար

Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը հայտարարություն է տարածել Հրազդանում «Firebird AI» ընկերության արհեստական բանականության տվյալների պահման, մշակման ու տարածման կենտրոնի աշխատանքի հետ կապված հնարավոր ռիսկերի մասին: Նրա խոսքով՝ այդ օբյեկտը կարող է օգտագործվել արևմտյան հատուկ ծառայությունների կողմից Ռուսաստանի, Իրանի և հարևան պետությունների դեմ հետախուզություն իրականացնելու համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայի ողբերգության մասին
Հայի ողբերգության մասին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.