Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.10.2026
 
Եթե Հայաստանը արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման շրջանակում որոշի վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների դաշնակցային կարգավիճակը, ապա ստիպված կլինի հրաժարվել նաև Մոսկվայի կողմից տրամադրվող արտոնություններից` հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Միխայիլ Կալուգինը։ «Դատելով այլ երկրների փորձից՝ արևմտյան քաղաքական տեխնոլոգները ավելի լավ բան չեն մտածի, քան՝ դա անվանել անկախության գին, որը Հայաստանը պետք է վճարի»,- ասել է դիվանագետը։               
 
Նորություններ » Հայի ողբերգության մասին

Հայի ողբերգության մասին

Հայի ողբերգության մասին
09.10.2026 | 11:28

Հայի ողբերգությունը միայն ունեցած կորուստները չեն, այլ, որ ավելի վտանգավոր է, այդ կորուստների հանդեպ աստիճանաբար ձևավորվող նրա հոգեբանական հարմարվողականությունն է:

Պատերազմներից, զոհերից, Արցախից բռնի տեղահանությունից և տարիների անորոշությունից հյուծված հասարակության մի ստվար հատված խաղաղության խոստումը սկսել է գերադասել նույնիսկ պետական ու ազգային ծանր խնդիրների լուծումից։

Մենք այսօր ունենք մի հասարակություն, որը կարծես թե ցավում է այդ կորուստների համար, բայց իրականում հոգնել է այդ ցավից և պահանջում է խաղաղություն…

Պահանջում է խաղաղություն, բայց չձևակերպելով, թե ինչպիսի պետություն է ուզում այդ խաղաղությունը պահելու համար…

Եվ ստիպված քանիցս ընտրում է նրան, ով, խաղաղություն խոստանալով, շարունակ պատերազմ և պարտություն է բերում:

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 145

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր էլ ՌԴ Անվտանգության խորհրդի զգուշացումը հրապարակվեց. Հայաստանում «Firebird AI» տվյալների կենտրոնը կարող է աշխատել ԱՄՆ-ի հետախուզության համար

Այսօր էլ ՌԴ Անվտանգության խորհրդի զգուշացումը հրապարակվեց. Հայաստանում «Firebird AI» տվյալների կենտրոնը կարող է աշխատել ԱՄՆ-ի հետախուզության համար

Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը հայտարարություն է տարածել Հրազդանում «Firebird AI» ընկերության արհեստական բանականության տվյալների պահման, մշակման ու տարածման կենտրոնի աշխատանքի հետ կապված հնարավոր ռիսկերի մասին: Նրա խոսքով՝ այդ օբյեկտը կարող է օգտագործվել արևմտյան հատուկ ծառայությունների կողմից Ռուսաստանի, Իրանի և հարևան պետությունների դեմ հետախուզություն իրականացնելու համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայի ողբերգության մասին
Հայի ողբերգության մասին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.