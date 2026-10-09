Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.10.2026
 
Եթե Հայաստանը արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման շրջանակում որոշի վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների դաշնակցային կարգավիճակը, ապա ստիպված կլինի հրաժարվել նաև Մոսկվայի կողմից տրամադրվող արտոնություններից` հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Միխայիլ Կալուգինը։ «Դատելով այլ երկրների փորձից՝ արևմտյան քաղաքական տեխնոլոգները ավելի լավ բան չեն մտածի, քան՝ դա անվանել անկախության գին, որը Հայաստանը պետք է վճարի»,- ասել է դիվանագետը։               
 
Նորություններ » Հայաստանի ներսում դանդաղ գործողության մեծ ռումբ է տեղադրվում

Հայաստանի ներսում դանդաղ գործողության մեծ ռումբ է տեղադրվում

Հայաստանի ներսում դանդաղ գործողության մեծ ռումբ է տեղադրվում
09.10.2026 | 15:20

Ես շովինիստ չեմ ու հարգում եմ աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին, բայց վերջին տարիներին Հայաստանում անկառավարելի կերպով լցվել են հատկապես Հնդկաստանից, Պակիստանից, Իրանից ու արաբական որոշ երկրներից եկած մեծ թվով մարդիկ։ Նրանք ծայրաստիճան աղքատ միջավայրերից են, որտեղ տարածված են հանցագործությունները և համաճարակները։

Այդ բոլորը նրանք իրենց հետ բերել են Հայաստան՝ ինչպես հանցավոր սովորույթները (գողություն, սպանություն, բռնաբարություն), այնպես էլ տարատեսակ վարակներ, որոնց մի մասը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով։

Ես հարգում եմ մեր հարևան պարսիկ ժողովրդին, այդ թվում՝ երկրի հյուսիսում ապրող թուրքախոս էթնիկ պարսիկներին, բայց երբ ես խոսում եմ Հայաստան ներթափանցած իրանցի թուրքերի, ադրբեջանցիների մասին, ապա դրանց չպետք է նույնացնենք Իրանի քաղաքացի պարսիկների հետ։ Իրանի քաղաքացի թուրքերն ու ադրբեջանցիները տարածված են մեր երկրով մեկ ու մանրամասն տվյալներ են հավաքագրում մեր անվտանգության, տնտեսության, սահմանային բնակավայրերի բնակիչների, նրանց երեխաների մասին։

Ես հարգում եմ նաև հնդիկ կամ արաբ ժողովուրդներին, բայց ես դեմ եմ, որ նրանց համար հասանելի լինեն Հայաստանի սահմանային տարածքները, և դա միայն նրա համար, որ այդ մարդիկ էժան աշխատուժ են։ Հայաստանի սահմանին՝ խրամատներում, բունկերներում կամ հենց սահմանամերձ բնակավայրերում աշխատելով՝ հնդիկ, պակիստանցի, արաբ կամ թեկուզ իրանցի բանվորներից շատերը կարող են գաղտնի տվյալներ վերցնել ու փոխանցել Ադրբեջանին։ Հայաստան եկած այդ բանվորներից շատերի անձնագրերում կան Ադրբեջան այցելության կնիքներ։ Ինչո՞ւ։

Հավանաբար, կարիք չկա հիշեցնելու, որ Պակիստանը շարունակում է թշնամական քարոզչություն իրականացնել Հայաստանի ու հայ ազգի նկատմամբ։

Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանից եկածներին, հենց հնդկական ԶԼՄ-ներն ասում են, որ հիմա Հայաստանում ավելի քան 80.000 իրենց քաղաքացի կա, որոնք այստեղ զբաղված են սպասարկման ոլորտի տարբեր աշխատանքներով։ Այսինքն, նրանք հիմա ավելի շատ են Հայաստանում, քան մեր բարեկամ եզդիները։ Այդ մարդկանց մեծ մասը իրականում էթնիկ հնդիկ էլ չի, այլ հիմնականում այստեղ եկել են Հնդկաստանի Փենջաբ նահանգից, որտեղ ապրում են սիկհ էթնիկ խմբերը։

Ձեր տեղեկացված լինելու համար ասեմ, որ ՄԱԿ-ում օրերս Ադրբեջանը մի քննարկում էր կազմակերպել՝ Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակելով որպես «պատմական Ադրբեջան» ու պահանջելով Սևանա լիճը հանձնել Ադրբեջանին։ Այդ քննարկմանը ակտիվ մասնակցել են Հնդկաստանի սիկհ էթնոսի ներկայացուցիչները և դրական արձագանքել Ադրբեջանի պահանջին։

Վերլուծեք ինքներդ և գիտակցեք, որ Հայաստանի ներսում դանդաղ գործողության մեծ ռումբ է տեղադրվում։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 191

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Հայաստան–Իրան ռազմավարական գործընկերությունը պետք է սկսվի այնտեղ, որտեղ բեռնատարը կանգնած է սահմանին, գործարարը կորցնում է ժամանակ ու գումար, իսկ պետությունը՝ իր տարանցիկ հնարավորությունը։

Այս իմաստով մաքսային «կանաչ ուղու» լիարժեք գործարկումն առաջնահերթություն է...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայի ողբերգության մասին
Հայի ողբերգության մասին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.