Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » Պահանջվածից ավելին անել

Պահանջվածից ավելին անել

Պահանջվածից ավելին անել
10.10.2026 | 00:04

Հոկտեմբերի 10

- Աստված մեր և Տեր մեր, այնպես արա, որ անցնենք աղքատությունից առատության, անհանգստությունից` հանգստի, տխրությունից` ուրախության, տկարությունից` զորության:
- Ես եմ ձեր օգնականը: Ներկայումս անցնելիք ճանապարհի վերջում ձեզ սպասվում են վերոհիշյալ օրհնությունները: ՈՒրեմն հանգիստ եղեք ու վստահ` որ Ես առաջնորդում եմ ձեզ: Անցնելու ու հաղթելու համար հաստատուն քայլերով մտեք յուրաքանչյուր օրվա մեջ` աներեր վստահությամբ: Եվ պարտականություններն ու ընդմիջումներն ընդունեք իբրև Իմ կողմից հանձնարարված:
Դուք Իմ մշակներն եք: Ծառայեք Ինձ պարզ ու միամիտ սրտով, հրճվանքով ու պատրաստակամությամբ։ Ճիշտ, ինչպես կկամենայիք, որ ուրիշները ծառայեին ձեզ:
Մի՞թե անմեղադրելի է այն ծառայողը, որ խուսափում է երբեմն պահանջվածից ավելին անել, որ գանգատվում է, երբ առաջարկում են իր նախընտրած գործից զատ ուրիշ գործեր անել:
Չե՞ք կարծում, որ նման մշակը չի կարող ձեզ լավ ծառայություն մատուցել: Եթե այսօրինակ ծառայությունն անընդունելի է ձեր դեպքում, նշանակում է` առավել անընդունելի կլինի Իմ պարագայում:
Ափսոս, որ հաճախ դուք էլ նույն ոգով եք ծառայություն մատուցում Ինձ:
Մտածեք այս մասին: Հանձնեք այն ձեր սրտի տեսությանը և ձեր կատարած առօրյա գործերին նայեք այս տեսանկյունից:
Դիտվել է՝ 84

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Հայաստան–Իրան ռազմավարական գործընկերությունը պետք է սկսվի այնտեղ, որտեղ բեռնատարը կանգնած է սահմանին, գործարարը կորցնում է ժամանակ ու գումար, իսկ պետությունը՝ իր տարանցիկ հնարավորությունը։

Այս իմաստով մաքսային «կանաչ ուղու» լիարժեք գործարկումն առաջնահերթություն է...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայի ողբերգության մասին
Հայի ողբերգության մասին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.