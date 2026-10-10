Կեղծ խաղաղության օրակարգ և հավերժական ամոթ. չինական դասեր Նիկոլի համար
10.10.2026 | 10:31
Նիկո՛լ, սա քեզ համար է։
Չինական պատմության մեջ վարչապետ Ցին Հուեյը (Qin Hui) և նրա կինը՝ լեդի Վանգը, ամենաատելի կերպարներից են: Նրանց անունները դարձել են դավաճանության խորհրդանիշ։
Նիկո՛լ, այ նիկո՛լ, հույսդ ինչի՞ վրա է։
Շուրջ 800 տարի առաջ այս զույգը դավաճանեց չին ժողովրդին՝ կեղծ խաղաղության օրակարգով։ Նրանք ձերբակալեցին ու սպանեցին ազգային հերոս գեներալին, որը չէր ընդունում պարտությունը և կոչ էր անում ետգրավել հայրենի հողերը։
Առ այսօր սրանց կիսամերկ արձանները դրված են Չինաստանում՝ անցորդների կողմից նվաստացման համար։ Ի նշան հավերժական պատժի և ամոթի՝ Չինաստանի տարբեր քաղաքներում, հատկապես Հանչժոու քաղաքի Յուե Ֆեյի տաճարի առջև, տեղադրվել են Ցին Հուեյի և լեդի Վանգի երկաթե արձանները՝ ձեռքերը հետևում կապված, ծնկաչոք վիճակում:
Դարեր շարունակ տաճար այցելող մարդիկ թքում էին արձանների վրա, հարվածում, հայհոյում և կտտանքների ենթարկում դրանք: Արձաններն այնքան հաճախ են վնասվել ու կոտրվել, որ պատմության ընթացքում դրանք ստիպված են եղել ձուլել ու փոխարինել ավելի քան 10 անգամ:
Այսօր վանդալիզմը կանխելու համար արձանները ցանկապատված են, և փակցված են «Չթքել» հուշանշաններ:
Ավետիս ՍԱԴՈՅԱՆ
Տեսանյութը՝
Մեկնաբանություններ