Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » Կեղծ խաղաղության օրակարգ և հավերժական ամոթ. չինական դասեր Նիկոլի համար

Կեղծ խաղաղության օրակարգ և հավերժական ամոթ. չինական դասեր Նիկոլի համար

Կեղծ խաղաղության օրակարգ և հավերժական ամոթ. չինական դասեր Նիկոլի համար
10.10.2026 | 10:31
Նիկո՛լ, սա քեզ համար է։
Չինական պատմության մեջ վարչապետ Ցին Հուեյը (Qin Hui) և նրա կինը՝ լեդի Վանգը, ամենաատելի կերպարներից են: Նրանց անունները դարձել են դավաճանության խորհրդանիշ։
Նիկո՛լ, այ նիկո՛լ, հույսդ ինչի՞ վրա է։
Շուրջ 800 տարի առաջ այս զույգը դավաճանեց չին ժողովրդին՝ կեղծ խաղաղության օրակարգով։ Նրանք ձերբակալեցին ու սպանեցին ազգային հերոս գեներալին, որը չէր ընդունում պարտությունը և կոչ էր անում ետգրավել հայրենի հողերը։
Առ այսօր սրանց կիսամերկ արձանները դրված են Չինաստանում՝ անցորդների կողմից նվաստացման համար։ Ի նշան հավերժական պատժի և ամոթի՝ Չինաստանի տարբեր քաղաքներում, հատկապես Հանչժոու քաղաքի Յուե Ֆեյի տաճարի առջև, տեղադրվել են Ցին Հուեյի և լեդի Վանգի երկաթե արձանները՝ ձեռքերը հետևում կապված, ծնկաչոք վիճակում:
Դարեր շարունակ տաճար այցելող մարդիկ թքում էին արձանների վրա, հարվածում, հայհոյում և կտտանքների ենթարկում դրանք: Արձաններն այնքան հաճախ են վնասվել ու կոտրվել, որ պատմության ընթացքում դրանք ստիպված են եղել ձուլել ու փոխարինել ավելի քան 10 անգամ:
Այսօր վանդալիզմը կանխելու համար արձանները ցանկապատված են, և փակցված են «Չթքել» հուշանշաններ:

Ավետիս ՍԱԴՈՅԱՆ

Տեսանյութը՝
Դիտվել է՝ 232

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Հայաստան–Իրան ռազմավարական գործընկերությունը պետք է սկսվի այնտեղ, որտեղ բեռնատարը կանգնած է սահմանին, գործարարը կորցնում է ժամանակ ու գումար, իսկ պետությունը՝ իր տարանցիկ հնարավորությունը։

Այս իմաստով մաքսային «կանաչ ուղու» լիարժեք գործարկումն առաջնահերթություն է...

Սոցցանցային գրառումներ

«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»
«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.