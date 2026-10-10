Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » Մարդ, որ լեռների պես էր կանգնում՝ անսասան ու լուռ

Մարդ, որ լեռների պես էր կանգնում՝ անսասան ու լուռ

Մարդ, որ լեռների պես էր կանգնում՝ անսասան ու լուռ
10.10.2026 | 11:07

Արայիկ Խանդոյան-Միայնակ Գայլ

Նա չէր խոսում իր սխրանքների մասին, որովհետև սխրանքն իր շնչի պես բնական էր։
Նա փառք չէր որոնում, չէր սպասում շնորհակալության։
Նա ուղղակի ապրում էր իր հողի ու իր լեռների կանչով։
Երբ ուրիշները նայում էին երկնքին ու հարցնում՝ «Ովքե՞ր պիտի մեզ պաշտպանեն», նա արդեն այնտեղ էր՝ սահմանին, խրամատում, լռության մեջ, որտեղ խոսքեր պետք չէին, այլ պետք էր սիրտ։
Միայնակ էր, բայց երբեք՝ մենակ։
Նա Արցախում էր՝ իր եղբայրների կողքին, Արցախի կողքին՝ ինչպես կանգնում են լեռները՝ իրենց արմատներով։
Նա կռվում էր ոչ թե խոսքով, այլ սրտով՝ իր հողի, իր ժողովրդի, իր հավատքի համար։
Նա անցավ կյանքի իր ճանապարհն առանց դիմակի, առանց հաշվարկի։
Հասարակ զինվոր, բայց հոգով՝ լեռ։
Երբ կյանքը փորձում էր կոտրել, նա նորից կանգնում էր՝ իր եղբայրների հիշատակով, իր ժողովրդի հավատով։
Արայիկ Խանդոյանը չմահացավ։
Նա դարձավ պատմության լռության մեջ մի ձայն, որ հնչում է ամեն անգամ, երբ մի սիրտ դեռ սիրում է այս հողը։
Հավերժ հիշատակ։
Նրա կանչը դեռ լսվում է։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 217

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Հայաստան–Իրան ռազմավարական գործընկերությունը պետք է սկսվի այնտեղ, որտեղ բեռնատարը կանգնած է սահմանին, գործարարը կորցնում է ժամանակ ու գումար, իսկ պետությունը՝ իր տարանցիկ հնարավորությունը։

Այս իմաստով մաքսային «կանաչ ուղու» լիարժեք գործարկումն առաջնահերթություն է...

Սոցցանցային գրառումներ

«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»
«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.