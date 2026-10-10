Աշխարհը թնդում է, բոլորը ցնցված են. Պուտինն ընդառաջել է Թրամփի խնդրանքին: Կայացել է դիզելային համաձայնությունը: Պատժամիջոցները հանվում են, ԱՄՆ-ը անցնում է ռուսական դիզելային վառելիքի մեծաքանակ գնումների: Իհարկե, բոլորն էլ հասկանում են, որ սա արմատականորեն կփոխի իրադրությունը ուկրաինական ճակատում:
Ի՞նչ են մտածում եվրոպական մայրաքաղաքների «հեռատես» ստրատեգները: Պատկերացնում եմ չորս տարի թնդանոթի միս աշխատող ուկրաինացիների վիճակը: Միաժամանակ կարելի է ցավակցել ՀՀ նույնքան «հեռատես» հակառուսներին, որոնք բավականին երկար ժամանակ է, որ հեռուստաէկրաններից չեն իջնում:
Գարիկ Քեռյան