Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » Պատժամիջոցները հանվում են, ԱՄՆ-ը անցնում է ռուսական դիզելային վառելիքի մեծաքանակ գնումների

Պատժամիջոցները հանվում են, ԱՄՆ-ը անցնում է ռուսական դիզելային վառելիքի մեծաքանակ գնումների

Պատժամիջոցները հանվում են, ԱՄՆ-ը անցնում է ռուսական դիզելային վառելիքի մեծաքանակ գնումների
10.10.2026 | 13:28

Աշխարհը թնդում է, բոլորը ցնցված են. Պուտինն ընդառաջել է Թրամփի խնդրանքին: Կայացել է դիզելային համաձայնությունը: Պատժամիջոցները հանվում են, ԱՄՆ-ը անցնում է ռուսական դիզելային վառելիքի մեծաքանակ գնումների: Իհարկե, բոլորն էլ հասկանում են, որ սա արմատականորեն կփոխի իրադրությունը ուկրաինական ճակատում:
Ի՞նչ են մտածում եվրոպական մայրաքաղաքների «հեռատես» ստրատեգները: Պատկերացնում եմ չորս տարի թնդանոթի միս աշխատող ուկրաինացիների վիճակը: Միաժամանակ կարելի է ցավակցել ՀՀ նույնքան «հեռատես» հակառուսներին, որոնք բավականին երկար ժամանակ է, որ հեռուստաէկրաններից չեն իջնում:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 248

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Հայաստան–Իրան ռազմավարական գործընկերությունը պետք է սկսվի այնտեղ, որտեղ բեռնատարը կանգնած է սահմանին, գործարարը կորցնում է ժամանակ ու գումար, իսկ պետությունը՝ իր տարանցիկ հնարավորությունը։

Այս իմաստով մաքսային «կանաչ ուղու» լիարժեք գործարկումն առաջնահերթություն է...

Սոցցանցային գրառումներ

«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»
«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.