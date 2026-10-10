Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » Այսրոպեական գործարքները չեն կարող տևական խաղաղություն բերել և ոչ մի տարածաշրջանում

Այսրոպեական գործարքները չեն կարող տևական խաղաղություն բերել և ոչ մի տարածաշրջանում

Այսրոպեական գործարքները չեն կարող տևական խաղաղություն բերել և ոչ մի տարածաշրջանում
10.10.2026 | 15:10

Կարծում եմ՝ համաշխարհային մասշտաբով ամենատրագիկոմիկ կերպարը ԱՄՆ նախագահ Դ. Թրամփն է (ընդ որում, ամեն տարածաշրջան ու երկիր իր թիվ մեկ տրագիկոմիկն ունի): Մարդը, ոտնահարելով քաղաքավարության ու բարոյականության տեսանելի սահմանները, բացահայտ պահանջում է, որ իրեն տրվի Խաղաղության նոբելյան մրցանակը: Սա մեծամոլության ու նարցիսիզմի գերազանց օրինակ է: Մի կողմ թողնենք, թե իրական ինչ ներդրում է ունեցել տարբեր հակամարտությունների դադարեցման գործում, աչքի առաջ ունենանք այն վիթխարի պատերազմը, որ նա սանձազերծել է Իրանի դեմ՝ ավելի սասանելով աշխարհում առկա երերուն հավասարակշռությունը: Թրամփը տրամադրության կրիտիկական պահերին շարունակ սպառնում է վերացնել Իրանը և իրանական քաղաքակրթությունը, այն հինավուրց ու բազմաբեղուն քաղաքակրթությունը, որի առջև ներկա ամերիկյանը պետք է խոնարհ սանի պես համեստորեն կանգնի: Գուցե և վերացնի, եթե իսկապես ի զորու լինի նման բան անելու: Բայց քաղաքակրթության թշնամիներ համարում է ուրիշներին:

Թրամփը պարծենում է, թե լուծել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը. Չի՜ լուծել, այն իրականում շարունակվում է, և քանի դեռ կա արցախահայության վերադարձի խնդիրը, այդ հակամարտությունը շատ հեռու է մնում հանգուցալուծումից:

Կեղծ, սխալ հաշվարկված ու այսրոպեական գործարքները չեն կարող տևական խաղաղություն բերել և ոչ մի տարածաշրջանում: Եվ մեղք է «խաղաղություն» բառն ինքը նրանց բերաններում, ովքեր օր ու գիշեր ծամծմում են այն ի շահ իրենց:

Իսկ ի՞նչ է խաղաղությունը: Ասեմ.

Խաղաղրությունը

այն է, երբ բոլորս

ապրում ենք մեր տներում՝

անշառ երկնքի տակ,

և ոչ ոք չի կրակում մեզ վրա:

Եվ ոչ ոք չի որոճում՝ վերացնել մեզ:

Ամենամեծ հեգնանքը բախտից ու աշխարհից՝

երբ պատերազմի զոհ ես,

և զոհն ես խաղաղության:

Ու քեզ անտեսում են՝

ասես մի կորած ուրվականի:

Ի բնե խաղաղասեր եմ,

բայց ինչու՞ ոգիս վրեժ է տենչում

նույնիսկ գիշերային անդորրի մեջ:

Հրանտ Ալեքսանյան

Դիտվել է՝ 128

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Հայաստան–Իրան ռազմավարական գործընկերությունը պետք է սկսվի այնտեղ, որտեղ բեռնատարը կանգնած է սահմանին, գործարարը կորցնում է ժամանակ ու գումար, իսկ պետությունը՝ իր տարանցիկ հնարավորությունը։

Այս իմաստով մաքսային «կանաչ ուղու» լիարժեք գործարկումն առաջնահերթություն է...

Սոցցանցային գրառումներ

«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»
«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.