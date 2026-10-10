Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » Կորսված կարմիր գծեր զորանոցներում. ՊՆ-ի հերթական ինքնամերկացումը

Կորսված կարմիր գծեր զորանոցներում. ՊՆ-ի հերթական ինքնամերկացումը

Կորսված կարմիր գծեր զորանոցներում. ՊՆ-ի հերթական ինքնամերկացումը
10.10.2026 | 18:34

Լրատվամիջոցներում ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողի մահվան հերթական դեպքի մասին տարածված լուրերի համատեքստում ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել պաշտոնական հաղորդագրությամբ: Ըստ այդմ՝ նախարար Սուրեն Պապիկյանի հանձնարարությամբ նրա տեղակալ Կարեն Բրուտյանն այցելել է ՊՆ N զորամաս։
Նշելով, որ այցի ընթացքում Կարեն Բրուտյանն ուսումնասիրել է իր համակարգման ոլորտում իրականացվող աշխատանքները, ծանոթացել ծառայության կազմակերպման ընթացքին և հետևել օրվա կարգացուցակով նախատեսված միջոցառումների կատարմանը՝ ՊՆ-ն հրապարակել է նաև լուսանկարներ։
Հրապարակված կադրերից մեկն ուշադրություն է գրավում մի ուշագրավ հանգամանքով. այն արվել է զորամասի շինություններից մեկի միջանցքում, որի հատակի երկու եզրերին իսպառ բացակայում են կարմիր գծերը։
Մինչդեռ, զորամասերի շինությունների՝ զորանոցների միջանցքների հատակի եզրերին, որպես կանոն, պատերից որոշակի հեռավորության վրա՝ մոտ 10–15 սմ լայնությամբ, պարտադիր գծվում են կարմիր գծեր։ Դրանք, մասնավորապես, նպաստում են զորամասի լուսաքողարկման ժամանակահատվածում գիշերային կողմնորոշմանը, ինչպես նաև միջանցքների հատակի պատշաճ մաքրության ապահովմանը։ Տագնապ հայտարարվելու կամ գիշերային թույլ՝ «հերթապահ լուսավորության» պայմաններում վառ գծերն օգնում են զինծառայողներին ավելի արագ կողմնորոշվել մթության մեջ և միջանցքով շարժվելիս խուսափել պատերին բախվելուց։
Հ.Գ. Վերջին շրջանում Պաշտպանության նախարարության կողմից հրապարակված հաղորդագրություններին կից տեսանյութերից և լուսանկարներից ակնհայտորեն երևում է, որ թե՛ ստուգումներ իրականացնող անձանց, և թե՛ պաշտոնական քրոնիկոնը պատրաստողների մասնագիտական պատրաստվածությունն ու կարողությունները առնվազն կասկածելի են։
Ավելին՝ պաշտոնատար անձանց այսօրինակ անփութությունն ու ոչ պրոֆեսիոնալիզմն այն գործոններից են, որոնք անմիջականորեն նպաստում են ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների զոհերի թվի սարսափելի աճին։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

10.10.2026 թ.
Դիտվել է՝ 239

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Իրանի հետ «կանաչ ուղին» պետք է վերջապես գործի

Հայաստան–Իրան ռազմավարական գործընկերությունը պետք է սկսվի այնտեղ, որտեղ բեռնատարը կանգնած է սահմանին, գործարարը կորցնում է ժամանակ ու գումար, իսկ պետությունը՝ իր տարանցիկ հնարավորությունը։

Այս իմաստով մաքսային «կանաչ ուղու» լիարժեք գործարկումն առաջնահերթություն է...

Սոցցանցային գրառումներ

«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»
«Նոր քաղաքացիական պայմանագիր»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.