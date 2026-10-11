Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » Կարգախոսներ, որոնցից պետք է վախենալ

Կարգախոսներ, որոնցից պետք է վախենալ

Կարգախոսներ, որոնցից պետք է վախենալ
11.10.2026 | 10:12

Ամենայն անկեղծությամբ՝ ես ավելի շատ վախենում եմ «Երևանը չի դառնա Էրիվան», «Սյունիքը միշտ կմնա Հայաստան», «Տավուշից ոչ մի թիզ» կամ «Աղավնոն երբեք չենք հանձնելու» կարգի կարգախոսներից։ Վախենում եմ, որովհետև դրանց նախորդած բոլոր նմանակների ճիշտ հակառակն է եղել՝ սկսած «Արցախը Հայաստան է և վերջ»-ից մինչև «Հաղթելու ենք» կամ «Նիկոլն անգործ է մնալու»։
Հայրենիք չհանձնողը, իրական գործ անողը ատամները կրճտացնելով լռելյայն իր գործն է անում։ Նա նմանատիպ դատարկ հայտարարություններով ենթագիտակցության մեջ արդեն իսկ կասկածի ու քննարկման կնիք չի դնում այն սրբությունների վրա, որոնք մեզ համար պետք է լինեին բացարձակապես անքննարկելի։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 194

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա
Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.