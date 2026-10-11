Պատմական պարադոքսի բացահայտումը
11.10.2026 | 10:25
Երկար ժամանակ փորձում էի հասկանալ մի պարադոքս. ինչո՞ւ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամեն հաջորդ հաղթանակից հետո ավելի բարձր հնչում «Ղարաբաղը ծախում է» ամբաստանությունը, թուրքի զավակ լինելու և նմանատիպ այլ առասպելական վերագրումները, որոնք անգամ «տեսությունների» վերածելով՝ հատուկ տեսահոլովակներ էին նկարում։
Մինչդեռ այսօր, Արցախը «նաղդ» կերպով վերացնողի, ադրբեջանական երաժշտության տակ կիսամերկ նվաղելով «սրտիկներ» ճմլողի [news.am, glavny.tv] և հայկականությունն արմատախիլ անելու պատրաստ սուբյեկտի հասցեին նմանօրինակ դավադրապաշտական վերագրումներ չեն արվում (նրան «թուրք» են անվանում միայն որպես սովորական հայհոյանք)։
Այսօր վերջապես հասկացա պատճառը. ախր այն նույն զանգվածը, որը ժամանակին նման շիզոֆրենիկ զառանցանքներ էր դուրս տալիս, այսօր, բնականաբար, կազմում է նիկոլականության հավատավոր հիմքը։
Հասմիկ Ս․ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Մեկնաբանություններ