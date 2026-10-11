Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » Պատմական պարադոքսի բացահայտումը

Պատմական պարադոքսի բացահայտումը

Պատմական պարադոքսի բացահայտումը
11.10.2026 | 10:25

Երկար ժամանակ փորձում էի հասկանալ մի պարադոքս. ինչո՞ւ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամեն հաջորդ հաղթանակից հետո ավելի բարձր հնչում «Ղարաբաղը ծախում է» ամբաստանությունը, թուրքի զավակ լինելու և նմանատիպ այլ առասպելական վերագրումները, որոնք անգամ «տեսությունների» վերածելով՝ հատուկ տեսահոլովակներ էին նկարում։
Մինչդեռ այսօր, Արցախը «նաղդ» կերպով վերացնողի, ադրբեջանական երաժշտության տակ կիսամերկ նվաղելով «սրտիկներ» ճմլողի [news.am, glavny.tv] և հայկականությունն արմատախիլ անելու պատրաստ սուբյեկտի հասցեին նմանօրինակ դավադրապաշտական վերագրումներ չեն արվում (նրան «թուրք» են անվանում միայն որպես սովորական հայհոյանք)։
Այսօր վերջապես հասկացա պատճառը. ախր այն նույն զանգվածը, որը ժամանակին նման շիզոֆրենիկ զառանցանքներ էր դուրս տալիս, այսօր, բնականաբար, կազմում է նիկոլականության հավատավոր հիմքը։

Հասմիկ Ս․ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 184

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա
Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.