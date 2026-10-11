Սահմանադրական սահմաններ և քաղաքական հայտարարություններ
11.10.2026 | 10:43
Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում և միջազգային իրավունքում դատապարտյալների փոխանցման, ինչպես նաև վարչապետի լիազորությունների սահմանների վերաբերյալ գործում են հետևյալ հստակ մեխանիզմներն ու սկզբունքները.
1. Դատապարտյալների փոխանցման իրավական հիմքերը
• Միջազգային իրավունք և ՔԴՕ. Օտարերկրյա քաղաքացուն պատժի կրման նպատակով իր ծագման երկիր փոխանցելու գործընթացը կարգավորվում է միջազգային պայմանագրերով (մասնավորապես՝ «Դատապարտյալների փոխանցման մասին» 1983 թ. Ստրասբուրգի կոնվենցիայով) և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով [հհ դատախազություն]։
• Դատարանի բացառիկ դերը. Որևէ անձի մեղավոր ճանաչելը, պատիժ նշանակելը և պատժի կրման կարգը սահմանելը բացառապես դատարանի լիազորությունն է (ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 162) [հհ սահմանադրություն]։
• Իրավական ընթացակարգեր. Անձին այլ պետությանը փոխանցելու հարցը քննարկվում է միայն դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո [հհ դատախազություն]: Այն իրականացվում է բացառապես ՀՀ արդարադատության նախարարության կամ Գլխավոր դատախազության իրավասությունների շրջանակում՝ օրենքով նախատեսված հատուկ ընթացակարգերով [հհ դատախազություն]։
2. Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը և վարչապետի լիազորությունները
• Գործադիրի սահմանափակումը. ՀՀ վարչապետը գործադիր իշխանության ղեկավարն է և չունի արդարադատություն իրականացնելու, դատական վճիռներ կայացնելու կամ դրանք շրջանցելու որևէ սահմանադրական լիազորություն [հհ սահմանադրություն]։
• Քաղաքական հայտարարությունների իրավական սնանկությունը. Գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների կողմից հաճախ հնչող կամայական հայտարարությունները կարող են ընկալվել որպես սոսկ քաղաքական դիրքորոշում կամ միջազգային կուլիսային բանակցությունների մեկնաբանություն, սակայն իրավական տեսանկյունից դրանք բացարձակապես չեն կարող փոխարինել դատարանի վճռին կամ օրենքով սահմանված ընթացակարգերին։
3. Հանցակազմի և պատասխանատվության հարցը
• Պաշտոնատար անձանց նմանատիպ հայտարարությունների իրավական գնահատականը (արդյոք դրանք պարունակում են պաշտոնեական լիազորությունների անցնում, չարաշահում կամ այլ հանցակազմ) ուղղակիորեն կախված է կոնկրետ հայտարարության ենթատեքստից, ձևակերպումներից և դրանց հաջորդած իրավական գործողություններից։ Հայաստանի օրենսդրությամբ պաշտոնատար անձի գործողություններում հանցակազմի առկայությունը կամ բացակայությունը կարող են որոշել միայն իրավապահ մարմինները և դատարանը։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ