Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » ԱՄՆ-Ռուսաստան դիզելային գործարքի հնարավոր միջազգային և ներքաղաքական հետևանքները

ԱՄՆ-Ռուսաստան դիզելային գործարքի հնարավոր միջազգային և ներքաղաքական հետևանքները

ԱՄՆ-Ռուսաստան դիզելային գործարքի հնարավոր միջազգային և ներքաղաքական հետևանքները
11.10.2026 | 11:18


1. ՈՒկրաինային այլևս չեն տրվի տիեզերական հետախուզության այն կոորդինատները, որոնցով հարվածում էին Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, որն իր հերթին կխորացնի եղած տարաձայնությունները Կիևի և Վաշինգտոնի միջև:

2. Եթե Բեռլին-Լոնդոն-Փարիզ եռյակը իր վրա վերցնի պատերազմի բեռը և շարունակի ֆինանսավորել Զելենսկու վարչակարգին, շարունակվելու է նատօյական երկրների միջև առկա ճեղքվածքը և ԱՄՆ-ԵՄ տարանջատումը:

3. Պուտինը հաստատ 1,5 ժամ տևողությամբ զրույցի ընթացքում պայմանավորվել է նաև Իրանի հարցով, կա տեղեկություն, որ իրանական հարստացված ուրանը կարող է տեղափոխվել Ռուսաստան, որը կնպաստի լարվածության թուլացմանը, գուցե և կանխի պատերազմի վերսկսումը:

4. Հնարավոր է Զելենսկու պաշտոնանկության շուրջ միջազգային դերակատարների միջև փոխհամաձայնություն:

5. Կանցլեր Մերցը շարունակում է մնալ պատերազմի լայնածավալ ֆինանսավորման կողմնակից, որն աննախադեպ հարմար առիթ է «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության կողմից վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունների համար պայքարի թեժացման:

6. Թրամփն արդեն սկսել է Կոնգրեսի ընտրարշավում գովազդել դիզելային գործարքը, որն հաստատ ունենալու է ներքաղաքական ազդեցություն:

7. Նոր ֆինանսական հոսքերը ՌԴ բյուջե կարող են նպաստել Կրեմլի դիրքորոշումների կոշտացմանը. վերջերս շատ են խոսում Օդեսայի և ծովափնյա շրջանների մասին:

8. Վերջում մի կանխատեսում մեր տարածաշրջանի մասին. «Թրամփի ուղին» հնարավոր է, որ նոր փայատերեր ունենա. ասում եմ՝ հնարավոր է, բայց ոչ 100%-ով:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 228

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա
Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.