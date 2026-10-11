Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.10.2026
 
«Իրանը առաջարկում է ստեղծել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ երկխոսության և համագործակցության համար՝ «ԱՊՀ երկրներ գումարած Իրան» կամ «ԱՊՀ+1» ձևաչափով», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ, որին նա մասնակցում է առաջին անգամ։               
 
Նորություններ » «Միակները»

«Միակները»

«Միակները»
11.10.2026 | 12:25



«Մենք միակն ենք, որ գիտենք»։ «Ես միակն եմ, որ կարող եմ»։ «Մեր ուժը բացառիկ է, մեր շարժումը՝ անկրկնելի»։ «Ես, ես, ես… մենք, մենք, մենք»։

Եթե լսենք մեր քաղաքական, հասարակական ու փրկչական ասպարեզի բոլոր դերակատարներին, ապա Հայաստանում չկան սովորական մարդիկ։ Այստեղ բոլորը «միակն» են։ Ամեն մեկն իր բակում, իր ֆեյսբուքյան էջում կամ իր կուսակցական գրասենյակում նստած՝ տիրապետում է բացարձակ ճշմարտությանը, իսկ մնացած բոլորին համարում է, մեղմ ասած, «ադրբեջանական ագենտ» կամ առնվազն անուղղելի տգետ։

Որքա՜ն հրաշալի կլիներ գոնե մեկ անգամ տեսնել այս բոլոր «միակներին» մեկ տեղում, նույն ժամին, նույն դահլիճում։ Պատկերացնո՞ւմ եք այդ պատմական պահը․ հավաքվում են երկրի բոլոր «փրկիչները», նայում են իրար աչքերի մեջ և…

Ավաղ, սա ընդամենը անիրականալի երազանք է։

Որովհետև այս հզոր, անվախ ու բացառիկ «միակների» մեջ կա մեկ փոքրիկ, շատ փոքրիկ, բայց անբուժելի վախ։ Նրանք սարսափում են հայտնվել նույն վայրում և նույն ժամին իրենց պես այլ «միակների» հետ։ Չէ՞ որ եթե հավաքվեն մեկ տեղում, ստիպված են լինելու լսել ինչ-որ մեկին, բացի սեփական արձագանքից։ Իսկ դա արդեն դավաճանություն է սեփական «մեծության» հանդեպ։

Ամեն մեկն ունի Հայաստանը փրկելու իր «էքսկլյուզիվ» բաղադրատոմսը։ Եվ աստված մի արասցե, եթե կողքինը առաջարկի երկիրը փրկել նույնիսկ 1%-ով այլ կերպ։ Դա արդեն փրկություն չէ, դա ազգային ողբերգություն է։ «Իմ ձևով չես փրկո՞ւմ, ուրեմն թող կործանվի»։

Եվ այսպես, մեր բոլոր «միակները» շարունակում են փրկել Հայաստանը՝ ամեն մեկն իր անկյունում, իր միկրոֆոնի առաջ և իր համակիրների փոքրիկ խմբակում։ Իսկ երկիրը… դե, երկիրը ստիպված է սպասել, մինչև այս բոլոր փրկիչները վերջապես որոշեն, թե ում «միակությունն» է ավելի «միակ»։

Էմին Մարտունի

Դիտվել է՝ 144

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա
Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.