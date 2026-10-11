Իրական պաշտպանության մասին

Նախկին ու ներկա պաշտպանական կարողությունների միջև զուգահեռներ անցկացնելուց պետք է ելնել ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարությունից կամ անցյալի հանդեպ ունեցած նեղանձնական ատելությունից, այլ այն իրողությունից, թե երեկ որտեղ և ինչպիսի խրամատում էինք, իսկ այսօր որտեղ և որքանով ենք պաշտպանված:
Հզոր պաշտպանությունը դա պատրաստված զինվորից, բանիմաց հրամանատարից, ժամանակակից տեխնոլոգիաներից, կայուն մատակարարումից, արդյունավետ կառավարման համակարգից, ռազմադիվանագիտական հնարավորություններից և բարոյական ամրությունից կազմված ամբողջություն է։
Պաշտպանական համակարգի իրական մարտունակությունը պարզորոշվում է ոչ թե զորահանդեսներում կամ պաշտոնական զեկույցներում, այլ այն խրամատում կամ դիրքում, որտեղ նա ստիպված է լինում գործել հակառակորդի դեմ անմիջական հակազդեցության պայմաններում։
Ասել է թե՝ պաշտպանությունն ամուր և հզոր է, եթե համակարգն ի վիճակի է անխոցելի պահել սեփական խրամատը, իսկ հարկ եղած դեպքում նաև տիրել հակառակորդի խրամատին, այլ ոչ թե, ինչպես հայտնի «հերոսը» կասեր՝ «աստված չանի, եթե մեր զինվորը մոլորվի, սահմանն անցնի, ապա նրան ո՞նց ենք հետ ստանալու»:
Սենոր Հասրաթյան