Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Խաղաղության պատրանքը և ազգային անզգայացումը

Խաղաղության պատրանքը և ազգային անզգայացումը

Խաղաղության պատրանքը և ազգային անզգայացումը
12.10.2026 | 10:42

Ի՞նչ են ասում Հադրութի ողբերգության դասերը։
Վեց տարի առաջ՝ հենց այս օրը, ադրբեջանցի սրիկաներն օկուպացված Հադրութի կենտրոնում, հեռուստախցիկների առջև, երկու արցախցիների փաթաթեցին Հայաստանի և Արցախի դրոշներով ու լկտի հռհռոցների ներքո գնդակահարեցին նրանց։
Ահա՛ ադրբեջանական խաղաղության մոդելը, որը մեզ հրամցնում են Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա կամարիլյան։
Խաղաղություն չկա և չի էլ լինելու, քանի դեռ Հայաստանում իշխանության են մարդիկ, ովքեր ատում են հայոց պատմությունը, ազգային հիշողությունն ու Հայ Առաքելական Եկեղեցին։
Հնարավոր է՝ որոշ ժամանակ մեզ վրա չկրակեն։ Հնարավոր է՝ ինչ-որ մեկն անգամ ինքն իրեն համոզի, թե հենց սա է խաղաղությունը, մինչդեռ Փաշինյանը ժամանակավոր անդորրի դիմաց կտոր-կտոր զիջում է մեր երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։
Բայց սա խաղաղություն չէ՛։
Սա անզգայացում է ազգային լոբոտոմիայից առաջ, որից հետո Հայաստանի ֆիզիկական գոյությունն անգամ լուրջ հարցականի տակ կհայտնվի։
Եվ այո՛, եթե չեք հավատում, հարցրե՛ք Անի Ավետիսյանին, որի երեխաներին ընդամենը մի քանի օր առաջ պատանդ էր վերցրել ադրբեջանցի զինծառայողը, ով կրակել էր նրա և նրա երեխաների վրա։
Դուք կարծում եք, թե ձեզ հետ նման բան չի՞ պատահի։
Վստահեցնում եմ՝ կպատահի։ Անպայման կպատահի, եթե խելքի չգաք:

Արման ԱԲՈՎՅԱՆ
Դիտվել է՝ 123

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա
Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.