Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » ՔՊ իշխանության դեմքը սուտն է

ՔՊ իշխանության դեմքը սուտն է

ՔՊ իշխանության դեմքը սուտն է
12.10.2026 | 10:49

Ամենուր գովք է, ցինիկ ինքնագովազդ և խաբեբայություն։ Օրինա՞կ է պետք, խնդրե՛մ։
Պապիկյան անունով մեկն այսօր հայտարարում է, թե բանակային բոլոր դիրքերում զինվորները լողանալու հնարավորություն ունեն։ Ես չեմ հավատում։ Իսկ այդ սուտը հորինողին խորհուրդ եմ տալիս գոնե այնպիսի բան տարածել, որը հնարավոր չլինի անմիջապես ստուգել։ 25-օրյա վարժական հավաքների մասնակիցները հատ առ հատ գիտեն, որ նախարարը պարզապես ստում է։
Ստի կյանքը կարճ է և ամոթալի։ Դիրքերում ու վարժական հավաքներում գտնվող տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներն իրենց աչքերով են տեսել ու տեսնում իրականությունը։ Նման հայտարարություններ անողները մոռանում են, որ առաջնագիծն ու վարժարանները ֆեյսբուքյան էջ չեն, որտեղ կարելի է սուտը փաթեթավորել ու վաճառել։
Զինվորի հաշվին PR անողների կողմից սեփական անգործությունն ու բացթողումները լաքապատ հայտարարություններով կոծկելը ոչ այլ ինչ է, քան հարգանքի կատարյալ բացակայություն բանակի և զինծառայողի նկատմամբ: Փոխանակ իրական խնդիրները լուծելու և կենցաղը բարելավելու՝ իշխանությունը զբաղված է ինքնագովազդով՝ մտածելով, թե հանրությունը չի տարբերում իրականությունը կաբինետային հեքիաթներից։
Իսկ բանակում կորուստները շարունակվում են, և արդեն ակնհայտ է՝ այստեղ հասունացել է արմատական ու իրական փոփոխությունների պահանջը։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 108

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա
Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.