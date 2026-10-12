Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Կեղծ հանդեսներ և դառն իրականություն

Կեղծ հանդեսներ և դառն իրականություն

Կեղծ հանդեսներ և դառն իրականություն
12.10.2026 | 10:55

Դեռ կա՞ն մարդիկ, ովքեր ուրախանում են սրանց կազմակերպած միջոցառումներով, մասնակցում ու վայելում են դրանք: Երանի՛ ձեզ: Ես սրանց կազմակերպած տոներին անգամ տնից դուրս չեմ գալիս, որ հանկարծ չշնչեմ այդ օդը, ուր մնաց թե գնամ ու մասնակցեմ:
Երևանի տոնն էլ, Անկախության օրն էլ, Ամանորն էլ կազմակերպվում են բացառապես իրենց պիղծ PR-ի, անհոգ ու անդարդ կյանք ցույց տալու և ամեն բան երջանիկ ու ուրախ գույների մեջ ներկայացնելու համար: Վեց տարի շարունակ մի Եռաբլուր բարեկարգել չկարողացողները շաբաթը մեկ «ֆեստիվառների», տոների ու քեֆերի մեջ են:
Անգամ հանգուցյալների գումարները կրճատողներին քեֆ-ուրախության համար այսքան փող որտեղի՞ց, եթե ոչ հատուկ նպատակով ու առաքելությամբ հատկացվող ֆոնդերից:
Տարվա մեջ 300 անգամ Իվետա ու Թաթա լսեք, բայց հիշե՛ք՝ երբ կործանվեք, ձեզ տեր կանգնող չի լինելու:

Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Դիտվել է՝ 74

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա
Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.