Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » ՈՒկրաինական իրականության պատրանքներն ու Թրամփի սխալը

ՈՒկրաինական իրականության պատրանքներն ու Թրամփի սխալը

ՈՒկրաինական իրականության պատրանքներն ու Թրամփի սխալը
12.10.2026 | 11:24

Ամերիկայի նախագահն ասում է, որ Ուկրաինային նոր նախագահ է պետք, այսինքն՝ մեկը, ով կկարողանա բանակցել և հաշտվել Ռուսաստանի հետ:
Թրամփի այս խոսքերն ի ցույց են դնում Ուկրաինայի, ուկրաինականության և ուկրաինական նացիզմի՝ բանդերականության բացարձակ չիմացությունն ու այն հասկանալու անկարողությունը: Մի՞թե Զելենսկին զտարյուն, անմեղսունակ բանդերական է։ Իհարկե՝ ո՛չ: Զելենսկին թքած ունի թե՛ ուկրաինացիների և թե՛ ռուսների վրա. նա ընդամենը իր դերը խաղացող ծաղրածու է: Եվ Զելենսկին, ի տարբերություն Թրամփի, հիանալի հասկանում է, որ եթե հանկարծ բանակցությունների նստի ու ռուսներին զիջի թեկուզ մի թիզ հող, հաջորդ իսկ օրը բանդերականների կողմից մոլեկուլների կբաժանվի:
Եթե Թրամփը գոնե մոտավոր պատկերացում կազմեր բանդերականության մասին, ապա կասեր. «Ուկրաինային ՆՈՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ Է ՊԵՏՔ»՝ մեկ ուրիշ, այլ ժողովուրդ, որը կլինի մեղսունակ և կգիտակցի, որ այլևս չունի Օդեսա, Խարկով, Կիև, Ղրիմ ու նման տարածքներ, և կհամակերպվի իրականության ու հարևանների հետ:
Իսկ քանի որ Ուկրաինայում ուրիշ ժողովուրդ լինել չի կարող, Թրամփին մնում է ընդամենը չխանգարել Վլադիմիր Պուտինին՝ կոտորելու եղածն ու աշխարհն ազատելու բանդերական ժանտախտից:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 73

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա
Ազատությունն աշխարհի ամենաթանկ բանն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.