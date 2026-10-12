Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Ծիծաղի գինը

Ծիծաղի գինը

Ծիծաղի գինը
12.10.2026 | 12:42

Չեմ տեսել Ֆրունզիկի նոր արձանը, բայց նկարով շատ դուր եկավ։

Դեմքին հոգս կա՝ անհուն հոգս։ Հենց նոր զվարճացրել ա մարդկանց, թեթևացրել, վերցրել նրանց հոգսը, նրանց տխրությունը, նրանց վիշտը, ու էդ ծանր բեռի տակ կքած, լրիվ դատարկված նստել ա։

Էսօր, երբ հումորն ու կատակները գոտկատեղից ներքև են իջել, երբ կատակի նպատակն անիմաստ հռհռոցն ա, շատ կարևոր ա հասկանալ իսկական հումորի արժեքը։ Կարևոր ա հասկանալ ծիծաղի գինը, իմանալ, որ մեր հոգսերն ու վշտերը ոչ մի տեղ չեն կորչում, այլ իսկական մարդասեր կատակերգուն դրանք վերցնում ա իր վրա ու շալակած անցնում իր ճանապարհը մինչև մահ։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 647

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Թեհրանը շարունակում է զգուշացնել

Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, որ երկրի սահմանների երկայնքով բացազատել է ավելի քան 50 մարտական և օժանդակող ստորաբաժանումներ։ Ըստ Press TV-ի (https://www.presstv.co.uk) ռազմական ստորաբաժանումների տեղակայումն իրականացվել է հյուսիս-արևմուտքից մինչև արևմուտք և երկրի արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածներ։ Առանձնահատուկ ուշադրության տակ է վերցվել իրաքյան ուղղությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ծիծաղի գինը
Ծիծաղի գինը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.