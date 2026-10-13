Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » «Հրահանգում եմ» վախենալ

«Հրահանգում եմ» վախենալ

«Հրահանգում եմ» վախենալ
13.10.2026 | 10:21

Դատարանում ինձ կալանավորելու և տեսակցություններն արգելելու միջնորդությունը ներկայացնելիս քննիչը պնդեց, որ ես ունեմ ահռելի լսարան, և որ ձերբակալվելուց առաջ հանդգնել եմ «հրահանգ իջեցնել հանրությանը» (մեջբերում եմ բառացի)։ Վերջինս նաև հավելեց, որ իմ «հրահանգով» ես պարտադրել եմ հանրությանը «չվախենալ»։ Դատարանը փորձեց ինձնից ճշտել՝ արդյո՞ք ես զղջում եմ նման հանդուգն արարքի համար։ Ենթադրում եմ՝ իմ պատասխանը դատավորին չբավարարեց, ինչի հետևանքով էլ նա որոշեց բավարարել ինձ կալանավորելու միջնորդությունը։
Պետք է, սակայն, խոստովանեմ, որ իրականում իմ արարքի համար զղջացել եմ։ Ընդ որում՝ զղջացել եմ գրեթե անմիջապես՝ քննիչի միջնորդությունը լսելուն պես։ Զղջացել եմ մինչև կալանավորումս, մինչև «Արմավիր» ՔԿՀ-ում հայտնվելս։ Հետևաբար, պետք է իջեցնեմ իմ հաջորդ «հրահանգը»։
«Հրահանգում եմ» վախենա՛լ, ժողովո՛ւրդ ջան։ Վախը շատ կարևոր է։ Ոչնչից չեն վախենում միայն հիմարները։ Վախեցե՛ք։
Վախեցե՛ք, որ այս վիժվածքների լափած ամեն մի կոպեկի համար հաշիվը դուք և ձեր երեխաներն եք փակելու։ Ես վախենում եմ։ Գրեթե 44 օր հրետակոծության տակ եմ եղել, բայց չեմ վախեցել մահանալուց։ 2018-ից սկսած 30 անգամ ձերբակալվել եմ, բայց երբեք չեմ վախեցել ազատազրկվելուց։ Իսկ ճորտ լինելուց սարսափո՛ւմ եմ...
Ամփոփենք. տվյալ պահին ունեմ երկու «հրահանգ»՝
1. Չվախենա՛լ վիժվածքներից։
2. Վախենա՛լ ճորտ լինելուց։
Հարգանքներով՝ ձեր խոնարհ «հրահանգիչ»։

Արթուր ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 305

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ճանապարհների մասին որոշումները կայացվում են առանց այսօրվա Հայաստանի

Ճանապարհների մասին որոշումները կայացվում են առանց այսօրվա Հայաստանի

Հոկտեմբերի 7–8-ին Տաշքենդում Ուզբեկստանի, Ղրղզստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի երկաթուղային կառույցների ղեկավարները հանդիպել և ստորագրել են CASCA+ միջազգային բազմամոդալ երթուղու զարգացման վեցակողմ արձանագրություն։

Քննարկման առարկան եղել են բեռնահոսքերը, սառնարանային բեռնարկղերի փոխադրման սակագները, վագոնահարթակների ապահովումն ու նավահանգիստներում ուշացումների կրճատումը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ծիծաղի գինը
Ծիծաղի գինը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.