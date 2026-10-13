Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Պարգևավճարների ֆենոմենը և գոյության կռիվ տվող մտավորականը

Պարգևավճարների ֆենոմենը և գոյության կռիվ տվող մտավորականը

Պարգևավճարների ֆենոմենը և գոյության կռիվ տվող մտավորականը
13.10.2026 | 10:37

Քանի դեռ Հայաստանում ուսուցիչն ու գիտնականը շարունակում են մնալ ամենախոցելին՝ թե՛ ֆինանսական, թե՛ սոցիալական և թե՛ մնացյալ բոլոր առումներով, մոռացե՛ք հզոր պետություն ունենալու մասին։
Քանի դեռ պարգևավճարները հասնում են առանց այն էլ «փափուկ աթոռներին» նստած ու ոչինչ չանողներին, իսկ գիտնականն ու ուսուցիչը ստիպված են գոյության կռիվ տալ, մոռացե՛ք բարեկեցիկ երկիր կառուցելու մասին. ունենալու ենք գավառական մշակույթ, գավառական մտածողություն, գավառական ճարտարապետություն և գավառամիտներից կազմված պետականության «շինարարներ»:
Իմ օրինակով ասեմ. ինչքա՜ն էլ սիրեմ դասախոսել, ինչքան էլ սիրեմ ուսանողների հետ աշխատանքը, ես 80 կամ 100 հազար դրամով չեմ դասախոսի։ Դե հիմա պատկերացրե՛ք այն ուսուցիչների ու դասախոսների վիճակը, ում համար դա միակ աշխատանքն ու եկամտի աղբյուրն է։
Ապագա Հայաստանում ամենաբարձրը պետք է վճարվեն ուսուցիչները, գիտնականներն ու զինվորականները, հակառակ պարագայում՝ մենք երբեք լավ պետություն չենք ունենա։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 300

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ճանապարհների մասին որոշումները կայացվում են առանց այսօրվա Հայաստանի

Ճանապարհների մասին որոշումները կայացվում են առանց այսօրվա Հայաստանի

Հոկտեմբերի 7–8-ին Տաշքենդում Ուզբեկստանի, Ղրղզստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի երկաթուղային կառույցների ղեկավարները հանդիպել և ստորագրել են CASCA+ միջազգային բազմամոդալ երթուղու զարգացման վեցակողմ արձանագրություն։

Քննարկման առարկան եղել են բեռնահոսքերը, սառնարանային բեռնարկղերի փոխադրման սակագները, վագոնահարթակների ապահովումն ու նավահանգիստներում ուշացումների կրճատումը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ծիծաղի գինը
Ծիծաղի գինը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.