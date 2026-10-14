Զոհողություն
14.10.2026 | 00:05
Հոկտեմբերի 14
«Ահա Գառն Աստծո, որ վերցնում է աշխարհի
մեղքը» (Հովհ. Ա. 29):
«Քրիստոս` մեր Զոհը, զոհվեց մեզ համար»:
Ես եմ Աստծո Գառը: Ինձ վրա դրեք ձեր մեղքերը, ձախորդությունները, ձեր թերացումները: Իմ զոհաբերվելով քավվել են այդ բոլոր մեղքերը:
Ես եմ Միջնորդը Աստծո և մարդու միջև:
Մարդ - Հիսուս Քրիստոս:
Մի՛ մնացեք կանգնած անցյալի մեջ:
Այդպես վարվելով դուք ապարդյուն եք դարձնում Իմ զոհվելը:
Առհասարակ իմացեք, որ Իմ միջոցով դուք արժանացել եք կատարյալ ներումի, կատարյալ բժշկության, կատարյալ ընկերակցության:
Մեկնաբանություններ