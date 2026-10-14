Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Անուղղակի խնդրանք Մոսկվային՝ հանդուրժեք տոտիկ-տոտիկ դեպի ԵՄ մեր «լևի» գնալը, և ձեզ հետ կապերն առայժմ չենք խզի

Անուղղակի խնդրանք Մոսկվային՝ հանդուրժեք տոտիկ-տոտիկ դեպի ԵՄ մեր «լևի» գնալը, և ձեզ հետ կապերն առայժմ չենք խզի

Անուղղակի խնդրանք Մոսկվային՝ հանդուրժեք տոտիկ-տոտիկ դեպի ԵՄ մեր «լևի» գնալը, և ձեզ հետ կապերն առայժմ չենք խզի
14.10.2026 | 10:32

Ինչպե՞ս չհիշել Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի խոսքը՝ «Երևում է, նա մեզ լոխեր է համարում», ինչպես նաև հին, բարի ժամանակների հանրահայտ ֆիլմի վերնագիրը՝ «Մոսկվան արցունքների չի հավատում»: Հավելենք՝ առավել ևս, երբ այդ արցունքները կոկորդիլոսի են, այսինքն՝ կեղծավոր, ինչպես կեղծավոր է Ռուսաստանի հետ նորմալ կապեր, հարաբերություններ պահպանելու Նիկոլի ներկայիս հավաստումը: Դրանք Նիկոլին պետք են ընդամենը ժամանակավորապես՝ մինչև X ժամը Մոսկվայի թիկունքում (ստվերում) առանց լուրջ խնդիրների ՌԴ-ի դեմ գործելու համար ՝ այն հաշվարկով, որ բացահայտ կգործեն, երբ գա համապատասխան պահը:

Դեռ 2024թ. սեպտեմբերի 9-ին այս թեմայով հրապարակված հոդվածիս վերնագիրը հիշեցնեմ. «Նիկոլը որ թուրք է, քաղաքականությունն էլ իսկը նման է թուրքի քաղաքականության՝ ընկավ կսողա, վեր կացավ՝ դաշույնը կխրի թիկունքդ»:

Նիկոլ հայադավն օրերս «Radio France International»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Երևանը մտադիր չէ խզել կամ վատթարացնել կապերը Մոսկվայի հետ (հարցազրույցի տեսագրությունը նա զետեղել է սոցիալական ցանցերի իր էջերում):

Նիկոլն ասել է, թե իրենց նպատակներում «Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզում կամ վատթարացում չի եղել, չկա և չի լինի»։

«Ընդհակառակը՝ մենք ցանկանում ենք զարգացնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ»,- հավելել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը։

Նիկոլն այսպիսով փորձում է մեկ գնդակով երկու «նապաստակ» խփել, և այդ «նապաստակներից» մեկն էլ խորհրդարանական ընդդիմությունն է և, ընդհանրապես, ընդդիմության հիմնական մասը: Ասածի ենթատեքստը հետևյալն է՝ «Լադիմիր Լադիմիրովիչ», դե ճանաչեք իմ և մերոնց լեգիտիմությունը, մենք մտադիր չենք ՌԴ-ի հետ խզել կամ վատթարացնել մեր հարաբերությունները, ընդհակառակը՝ ցանկանում ենք զարգացնել մեր հարաբերությունները, այդ առումով մենք խորհրդարանական ընդդիմությունից չենք տարբերվում, այնպես որ, ձեռ քաշեք նրանցից, մեզ հետ համագործակցեք, մեր վրա հենվեք, մանավանդ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ ռուսասիրությամբ առանձնապես չի փայլում:

Միաժամանակ աղվեսի խորամանկություն ունեցող Նիկոլը գիտակցելով, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզումից կամ վատթարացումից պաշտոնապես ու հրապարակայնորեն իր հրաժարվելը, ընդհակառակը՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու ցանկություն հայտնելը կարող է իր համար արժենալ Եվրամիության հոգնան, նշել է, որ երկկողմ շփումների բնույթն այլևս նույնը չի լինի:

«Անկախ ամեն ինչից, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները չեն կարող նույնը լինել, ինչ նախկինում։ Փոխվել է այն, որ նախկինում եղել է հակամարտություն Ադրբեջանի հետ, իսկ հիմա կա խաղաղություն»,- պարզաբանել է Նիկոլ հայադավը։

Ինչպե՞ս չասել՝ այս ի՞նչ ես վայրահաչում, զառանցում կամ ակնարկում, Ռուսաստա՞նն էր ասում գնացեք Ադրբեջանի հետ պատերազմեք…. Նիկոլ հայադավն իր այս հայտարարությամբ միաժամանակ հասկացնում է, որ ինքը և իր ոհմակը (չարախումբը) մտադիր են հրաժարվել Մոսկվայի հետ հարաբերությունների ոլորտում անվտանգային բաղադրիչից, ինչպես ավելի վաղ նույն կերպ վարվել են ՀԱՊԿ-ի պարագայում:

Նույն հարցազրույցում Նիկոլ հայադավը ԵՄ-ին անդամակցելը համարել է Հայաստանի նպատակներից մեկը։

Արթուր Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 589

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային կապուղիները չպետք է դառնան մեկ կամ երկու պետության բացառիկ ազդեցության ու վերահսկողության գործիք

Տարածաշրջանային կապուղիները չպետք է դառնան մեկ կամ երկու պետության բացառիկ ազդեցության ու վերահսկողության գործիք

Հոկտեմբերի 29-30-ին Թուրքիայում կկայանա թուրքական պետությունների կազմակերպության (ԹՊԿ) ղեկավարների 13-րդ գագաթնաժողովը։ Դրա նախաշեմին Անկարան ակտիվացնում է տեղեկատվական գործունեությունը, և «եղբայրության մասին» հռետորաբանության հետևում ավելի ու ավելի հստակ ուրվագծվում են տնտեսական շահերը։

Ակնկալվում է, որ գագաթնաժողովի գլխավոր թեման լինելու է լոգիստիկան: Թուրքիայի և թուրքական աշխարհի երկրների համար գլխավոր կոմունիկացիոն ռազմավարական ծրագիրը մնում է «Միջին միջանցքը» և դրա մաս կազմող TRIPP-ը...

Սոցցանցային գրառումներ

Քանդակագործն ուզեցել ա, որ մենք այլ աչքերով նայենք Ֆրունզիկին
Քանդակագործն ուզեցել ա, որ մենք այլ աչքերով նայենք Ֆրունզիկին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.