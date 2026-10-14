21-րդ դարը մերը դարձնելու միակ բանաձևը
14.10.2026 | 10:50
Իմաստուն մարդը միշտ առերեսվում է իրողության հետ և փորձում այդ իրողությունը ծառայեցնել իր գերագույն նպատակին, իսկ մյուսները ցանկացած իրավիճակային փոփոխությունից անմիջապես հիասթափվում են կամ ոգևորվում։ Մյուսների համար կան ժամանակներ, երբ «ամեն ինչ կորսված է», և կան ժամանակներ, երբ «հենց հիմա պետք է օգուտ քաղել»։
Իմաստունի համար չկան լավ կամ վատ ժամանակներ, այլ կան հնարավորություններ, որոնք պետք է ձեռք գցել ու հասնել նպատակին։ Նույնիսկ ամենաանելանելի պահին նրանք գտնում են շահած դուրս գալու ելքը։
Մեզ անհրաժեշտ են իմաստուն ղեկավարներ, իմաստուն էլիտաներ, իմաստուն քաղաքական գործիչներ, որպեսզի մի օր կարողանանք ասել․ «21-րդ դարն իսկապես մե՛ր դարն էր»։
Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ