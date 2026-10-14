Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » 21-րդ դարը մերը դարձնելու միակ բանաձևը

21-րդ դարը մերը դարձնելու միակ բանաձևը

21-րդ դարը մերը դարձնելու միակ բանաձևը
14.10.2026 | 10:50

Իմաստուն մարդը միշտ առերեսվում է իրողության հետ և փորձում այդ իրողությունը ծառայեցնել իր գերագույն նպատակին, իսկ մյուսները ցանկացած իրավիճակային փոփոխությունից անմիջապես հիասթափվում են կամ ոգևորվում։ Մյուսների համար կան ժամանակներ, երբ «ամեն ինչ կորսված է», և կան ժամանակներ, երբ «հենց հիմա պետք է օգուտ քաղել»։
Իմաստունի համար չկան լավ կամ վատ ժամանակներ, այլ կան հնարավորություններ, որոնք պետք է ձեռք գցել ու հասնել նպատակին։ Նույնիսկ ամենաանելանելի պահին նրանք գտնում են շահած դուրս գալու ելքը։
Մեզ անհրաժեշտ են իմաստուն ղեկավարներ, իմաստուն էլիտաներ, իմաստուն քաղաքական գործիչներ, որպեսզի մի օր կարողանանք ասել․ «21-րդ դարն իսկապես մե՛ր դարն էր»։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 240

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային կապուղիները չպետք է դառնան մեկ կամ երկու պետության բացառիկ ազդեցության ու վերահսկողության գործիք

Տարածաշրջանային կապուղիները չպետք է դառնան մեկ կամ երկու պետության բացառիկ ազդեցության ու վերահսկողության գործիք

Հոկտեմբերի 29-30-ին Թուրքիայում կկայանա թուրքական պետությունների կազմակերպության (ԹՊԿ) ղեկավարների 13-րդ գագաթնաժողովը։ Դրա նախաշեմին Անկարան ակտիվացնում է տեղեկատվական գործունեությունը, և «եղբայրության մասին» հռետորաբանության հետևում ավելի ու ավելի հստակ ուրվագծվում են տնտեսական շահերը։

Ակնկալվում է, որ գագաթնաժողովի գլխավոր թեման լինելու է լոգիստիկան: Թուրքիայի և թուրքական աշխարհի երկրների համար գլխավոր կոմունիկացիոն ռազմավարական ծրագիրը մնում է «Միջին միջանցքը» և դրա մաս կազմող TRIPP-ը...

Սոցցանցային գրառումներ

Քանդակագործն ուզեցել ա, որ մենք այլ աչքերով նայենք Ֆրունզիկին
Քանդակագործն ուզեցել ա, որ մենք այլ աչքերով նայենք Ֆրունզիկին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.