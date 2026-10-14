Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Դժգոհության ալիքը կմեծացնի՞ իր աշխարհագրությունը Ադրբեջանի ներսում

Դժգոհության ալիքը կմեծացնի՞ իր աշխարհագրությունը Ադրբեջանի ներսում

Դժգոհության ալիքը կմեծացնի՞ իր աշխարհագրությունը Ադրբեջանի ներսում
14.10.2026 | 12:40

Վերջին երկու օրը Ադրբեջանում բողոքի ակցիաները շարունակվում են այն բանից հետո, երբ Ալիևը դպրոցներում արգելեց հիջաբ կրելը, ինչն էլ հանգեցրեց շիա բնակչության դժգոհությունը. ըստ լրատվամիջոցների՝ արդեն ձերբակալվել է մոտ 200 մարդ:

Այս անհնազանդության և դժգոհության ակցիաները կարող ենք բնութագրել պատերազմից հետո որոշակի խաղաղ ժամանակահատվածի հաստատմամբ, երբ առաջվա նման ակտիվ չէ արտաքին թշնամու կերպարի շուրջ համախմբումը և մարդկանց ուշադրությունը ավելի շատ կենտրոնացել է երկրի ներսում ծառացած խնդիրների առջև:

Մյուս կողմից սա կարող է իշխանությունների կողմից ակտիվացնել հակահայկականության քարոզչությունը, որն իհարկե կարող է ուղղորդվել Իսրայելի,Թուրքիայի և այլ դաշնակիցների կողմից:

Հատկանշական է, որ Ալիևի այս որոշումը քննադատության էր ենթարկվել Էրդողանի գլխավոր խորհրդականի կողմից, ինչն արդեն դժգոհության պատճառ էր դարձել Ալիևի վարչակազմի ներսում:

Առաջիկա օրերի կարևոր հարցերից է՝ արդյոք այս տեղական դժգոհության ալիքը կմեծացնի՞ իր աշխարհագրությունը երկրի ներսում, թե ոչ: Բայց մի բան հստակ կարելի է արձանագրել, որ հարևան երկրում ևս կան խնդիրներ, որոնք 30 տարուց ավելի քնեցվել են հակահայկական քարոզով, Ղարաբաղով, արտաքին թշնամիով, և որի բացակայությունը ազգին կարող է ուշքի բերել և հզոր դժգոհությունների ալիք դառնալ:

Ակնարկ Քաղաքականություն

Դիտվել է՝ 207

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային կապուղիները չպետք է դառնան մեկ կամ երկու պետության բացառիկ ազդեցության ու վերահսկողության գործիք

Տարածաշրջանային կապուղիները չպետք է դառնան մեկ կամ երկու պետության բացառիկ ազդեցության ու վերահսկողության գործիք

Հոկտեմբերի 29-30-ին Թուրքիայում կկայանա թուրքական պետությունների կազմակերպության (ԹՊԿ) ղեկավարների 13-րդ գագաթնաժողովը։ Դրա նախաշեմին Անկարան ակտիվացնում է տեղեկատվական գործունեությունը, և «եղբայրության մասին» հռետորաբանության հետևում ավելի ու ավելի հստակ ուրվագծվում են տնտեսական շահերը։

Ակնկալվում է, որ գագաթնաժողովի գլխավոր թեման լինելու է լոգիստիկան: Թուրքիայի և թուրքական աշխարհի երկրների համար գլխավոր կոմունիկացիոն ռազմավարական ծրագիրը մնում է «Միջին միջանցքը» և դրա մաս կազմող TRIPP-ը...

Սոցցանցային գրառումներ

Քանդակագործն ուզեցել ա, որ մենք այլ աչքերով նայենք Ֆրունզիկին
Քանդակագործն ուզեցել ա, որ մենք այլ աչքերով նայենք Ֆրունզիկին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.