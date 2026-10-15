Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Ռազմական միֆերի փլուզումը

Ռազմական միֆերի փլուզումը

Ռազմական միֆերի փլուզումը
15.10.2026 | 10:56
Եմենի «Անսարալլահ» շարժումն ապացուցեց, որ Սաուդյան Արաբիայի ստեղծած բանակը, թեպետ զինված է գերժամանակակից ու թանկարժեք սպառազինությամբ և ունի բարձր վարձատրվող զինվորականություն, ընդամենը լավ փաթեթավորված միֆ է, որը փլուզվում է առաջին իսկ լուրջ հարվածներից։
Այստեղ էականն այն չէ, թե արդյոք արտաքին դաշինքների միջոցով հնարավոր կլինի կասեցնել «Անսարալլահ»-ի առաջխաղացումը։ Կարևորն այն իրողությունն է, որ տարիներ շարունակ գերարդիական միջոցների վրա միլիարդավոր դոլարներ վատնող պետությունն այսօր կանգնած է ռազմավարական և հեղինակության լուրջ կորստի առաջ։ Չմոռանանք, որ Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսն ու Թուրքիան տևական ժամանակ է, ինչ մրցակցում են իսլամական աշխարհում բացարձակ ազդեցություն ձեռք բերելու համար։ Ընդ որում, խորհրդանշական առումով հենց Էր Ռիադն ուներ ամենամեծ հնարավորությունները դառնալու մուսուլմանական աշխարհի հոգևոր, քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ և տեխնոլոգիական առաջատար կենտրոնը։
Այսպիսով, պատերազմական իրական փորձառություն ունեցող բանակներն անհամեմատ ավելի մարտունակ են, նույնիսկ եթե զինված են 1970-ականների սպառազինությամբ, քան այն զինված ուժերը, որոնք տիրապետում են արդիական զենքերի, բայց չունեն պատերազմելու գործնական հմտություն։
Սա չափազանց կարևոր արձանագրում է և ռազմաքաղաքական հետազոտողների համար դասագրքային օրինակ (case study)։
Տեսնել ավելի քիչ
Դիտվել է՝ 280

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավներ ու էքսկլավներ չպետք է լինեն, և առաջարկել է խնդիրը լուծել տարածքների փոխանակմամբ։ Կրկին խոսվել է Հայաստանի 29 743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին։

Սակայն տարածքների փոխանակման արժեքը հասկանալու համար նախ պետք է տեսնել քարտեզը։ Նույն մակերեսն ունեցող երկու տարածք կարող են պետությունների համար միանգամայն տարբեր նշանակություն ունենալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա
Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.