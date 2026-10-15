Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Նիկոլի կերպարը. հավաքական ստորացման հայելին

Նիկոլի կերպարը. հավաքական ստորացման հայելին

Նիկոլի կերպարը. հավաքական ստորացման հայելին
15.10.2026 | 11:14

Նիկոլ Փաշինյանը պարտված, ստորացված ու սեփական պատվի ու արժանապատվության համար չպայքարող տղամարդու մի եզակի տեսակ է, որի կերպարի օգնությամբ բացահայտվում են մեր կողքին ապրող այն մարդիկ, ովքեր կյանքում գերադասում են պարտված, արհամարհված ու անպատիվ կեցությունը։
Այո՛, ես միայն այս «դրական» պահն եմ արձանագրում Նիկոլի կերպարում։ Հենց այդ կերպարն է օգնում բացահայտել չպայքարող, պատվի ու արժանապատվության համար կռվելու անընդունակ տղամարդու այն տեսակը, որի ենթատեսակներն են թիկնոցավոր դատավորները, համազգեստավոր ուժայինները, կոստյումավոր ու կարմրաթուշ չինովնիկները, Scopus-ի համար հոդված գրող գիտնականներն ու հատկապես՝ օջախի ու ընտանիքի պատվի մասին պաթետիկ ճառող «դախլչի» տղերքը։ Վերջիններս իրենց պարտքն են համարում ի ցույց դնել Նիկոլից խաբված լինելու սեփական կարգավիճակը և բոլոր ճակատներում «դոշ տալ» հենց իրենց խաբած ու ստորացրած անձի համար։
Ու այս ստորացվածների ենթատեսակները ոչ մի դեպքում չեն ցանկանում առնչվել ու առերեսվել անհերքելի փաստերի, անբեկանելի հակափաստարկների ու ապացույցների հետ, որովհետև վաղուց իրենց «կոմֆորտ զոնան» ու կյանքի իմաստը գտել են Նիկոլի ստեղծած անբարո ու սկզբունքներից զուրկ զուգահեռ իրականության մեջ։

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ
Դիտվել է՝ 263

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավներ ու էքսկլավներ չպետք է լինեն, և առաջարկել է խնդիրը լուծել տարածքների փոխանակմամբ։ Կրկին խոսվել է Հայաստանի 29 743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին։

Սակայն տարածքների փոխանակման արժեքը հասկանալու համար նախ պետք է տեսնել քարտեզը։ Նույն մակերեսն ունեցող երկու տարածք կարող են պետությունների համար միանգամայն տարբեր նշանակություն ունենալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա
Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.