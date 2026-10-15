Նիկոլի կերպարը. հավաքական ստորացման հայելին
15.10.2026 | 11:14
Նիկոլ Փաշինյանը պարտված, ստորացված ու սեփական պատվի ու արժանապատվության համար չպայքարող տղամարդու մի եզակի տեսակ է, որի կերպարի օգնությամբ բացահայտվում են մեր կողքին ապրող այն մարդիկ, ովքեր կյանքում գերադասում են պարտված, արհամարհված ու անպատիվ կեցությունը։
Այո՛, ես միայն այս «դրական» պահն եմ արձանագրում Նիկոլի կերպարում։ Հենց այդ կերպարն է օգնում բացահայտել չպայքարող, պատվի ու արժանապատվության համար կռվելու անընդունակ տղամարդու այն տեսակը, որի ենթատեսակներն են թիկնոցավոր դատավորները, համազգեստավոր ուժայինները, կոստյումավոր ու կարմրաթուշ չինովնիկները, Scopus-ի համար հոդված գրող գիտնականներն ու հատկապես՝ օջախի ու ընտանիքի պատվի մասին պաթետիկ ճառող «դախլչի» տղերքը։ Վերջիններս իրենց պարտքն են համարում ի ցույց դնել Նիկոլից խաբված լինելու սեփական կարգավիճակը և բոլոր ճակատներում «դոշ տալ» հենց իրենց խաբած ու ստորացրած անձի համար։
Ու այս ստորացվածների ենթատեսակները ոչ մի դեպքում չեն ցանկանում առնչվել ու առերեսվել անհերքելի փաստերի, անբեկանելի հակափաստարկների ու ապացույցների հետ, որովհետև վաղուց իրենց «կոմֆորտ զոնան» ու կյանքի իմաստը գտել են Նիկոլի ստեղծած անբարո ու սկզբունքներից զուրկ զուգահեռ իրականության մեջ։
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ
Մեկնաբանություններ