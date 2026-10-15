Երկրագնդի առանցքը
15.10.2026 | 11:19
Երկրագունդն ամենևին էլ իր առանցքի շուրջ չէ, որ պտտվում է։ Այս աշխարհը պտտվում է բացառապես փողի շուրջ։ Եվ թքա՛ծ ցանկացած ազգի, անհատի ու ողջ մարդկության վրա։
Վկան՝ ուկրաինական պատերազմը, Իրանի ռմբակոծությունները, Մերձավոր Արևելքի հարատև տվայտանքները, նավթային կայսրություններն ու աշխարհի տարբեր անկյուններում բորբոքվող ու մարող մյուս սպանդները...
Պատերազմական սառը իրողությունները վեր են երկրագնդի բոլոր սեթևեթանքներից։
Ամերիկացի պրագմատիկ փիլիսոփա Ռոբերտ Ջեյմսն իզուր չէր ակնարկում աշխարհի նյութապաշտությունը, թե․
֊ Տիեզերքից նավթի՛ հոտ է գալիս...
Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ
14․10․2026 թ․
Մեկնաբանություններ