Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Երբ պետությունը չի տարբերակում սովորական սոցիալական դժվարությունները բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած խորքային խնդիրներից

Երբ պետությունը չի տարբերակում սովորական սոցիալական դժվարությունները բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած խորքային խնդիրներից

Երբ պետությունը չի տարբերակում սովորական սոցիալական դժվարությունները բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած խորքային խնդիրներից
15.10.2026 | 11:56

Արցախից բռնի տեղահանված հայը պարզապես բնակության վայրը փոխած մարդ չէ։ Նա իր տունը, իր ստեղծածը, իր հիշողություններն ու կյանքի մի ամբողջ աշխարհ թողած մարդ է։ Նա ստիպված է եղել նոր կյանք սկսել՝ կորցնելով այն ամենը, ինչի համար տարիներ շարունակ աշխատել է։

Այս իշխանություններին պետք է ուղղել պարզ, բայց կենսական նշանակություն ունեցող հարցեր․ որտե՞ղ է այն երկարաժամկետ քաղաքականությունը, որը մարդկանց կապահովի կայուն բնակարանով, աշխատանքով և արժանապատիվ կյանքով։ Ո՞վ է պատասխանատվություն կրելու այն ընտանիքների առջև, որոնք շարունակում են ապրել անորոշության մեջ։ Որտե՞ղ են հստակ նպատակները, չափելի արդյունքներն ու հանրության առաջ հաշվետվողականությունը։

Եթե պետությունը չի տարբերակում սովորական սոցիալական դժվարությունները բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած խորքային խնդիրներից, ապա նրա քաղաքականությունը վտանգում է վերածվել ձևականության՝ իրական լուծումներ առաջարկելու փոխարեն։

Այս իշխանությունները պարտավոր են Արցախահայությանը դիտարկել որպես սոցիալական քաղաքականության առանձնահատուկ թիրախային խումբ։ Սա պիտակավորում չէ, այլ պատասխանատվություն։ Սա նշանակում է ընդունել, որ այս մարդկանց կարիքները պահանջում են հատուկ մոտեցում, երկարաժամկետ երաշխիքներ և հստակ պետական պարտավորություններ։

Արցախահայը չպետք է ամեն օր ստիպված լինի ապացուցել, որ իր կորուստներն իրական են, իր խնդիրները՝ հրատապ, իսկ արժանապատիվ կյանքի իր պահանջը՝ օրինաչափ։ Նա ողորմություն չի խնդրում։ Նա պահանջում է ապրելու, աշխատելու, սեփական տանիք ունենալու և իր երեխաների ապագան կառուցելու հնարավորություն՝ առանց մշտական անորոշության, մինչև իր պատմական բնօրրան վերադառնալու հնարավորության իրացումը։

Արցախահայության սոցիալական պաշտպանությունը բարի կամքի դրսևորում չէ։ Դա պետության պարտականությունն է, մարդկային արժանապատվության և սոցիալական արդարության հարցը։

Հակոբ Հակոբյան

Դիտվել է՝ 241

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավներ ու էքսկլավներ չպետք է լինեն, և առաջարկել է խնդիրը լուծել տարածքների փոխանակմամբ։ Կրկին խոսվել է Հայաստանի 29 743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին։

Սակայն տարածքների փոխանակման արժեքը հասկանալու համար նախ պետք է տեսնել քարտեզը։ Նույն մակերեսն ունեցող երկու տարածք կարող են պետությունների համար միանգամայն տարբեր նշանակություն ունենալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա
Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
ers">ԳործընկերներՀետադարձ կապ
.