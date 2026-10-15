Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Մենք հիմա «Մկների ժողովի» մկներից վատ վիճակում ենք

Մենք հիմա «Մկների ժողովի» մկներից վատ վիճակում ենք

Մենք հիմա «Մկների ժողովի» մկներից վատ վիճակում ենք
15.10.2026 | 12:41

Մեր օրերում ամեն կողմից լսում ենք խոսքեր, թե հայրենիքի փրկության համար պետք է այսինչ բանը անել, պետք է կրթության որակը բարձրացնել, պետք է հայրենասեր սերունդ դաստիարակել, պետք է ազգին արթնացնել, պետք է թշնամու դեմ համակարգված պայքար մղել, ի վերջո, պետք է միավորվել։

Այդ բոլոր «պետք»-երի հասցեատերերը, սակայն, չեն երևում, որովհետև ում հետ խոսում ես, երևում են միայն խորհրդատուները։

Իսկ ո՞վ պետք է անի այդ «պետք»-երը։

Խնկո Ապոր «Մկների ժողովը» հանճարեղ կերպով նկարագրում է մեր այսօրվա վիճակը։ Բոլորը խորհուրդ են տալիս, բայց ոչ ոք պատրաստ չէ իր վրա վերցնել այդ զանգ կախելու պարտականությունը։

Ասեմ ավելի վատ բան՝ մենք հիմա մկների ժողովի մկներից վատ վիճակում ենք, որովհետև մարդիկ ոչ միայն պատրաստակամություն չեն հայտնում գործի անցնելու, այլև հենց երևում է մեկը, ով պատրաստ է կախել այդ զանգը, անմիջապես հայտնվում են խորհուրդ տվողներն ու սկսում քննադատել, թե այդ մեկը չի կարող, չի ստացվելու, գործը գլուխ չի գա։ Ի վերջո, խանգարում են։

Գիտե՞ք ինչու է այդպես, որովհետև մարդկանց արդյունքը չի պետք, այլ ընթացքը, որտեղ իրենք կլինեն անհատական հերոսներ։ Մոտավոր այսպես, «տեսեք, ես ինչ խելացի ու հայրենիքի նվիրյալ եմ, բայց դե, կորցնում ենք հայրենիքը»։

Մարդիկ մեծ մասամբ հայրենիքի ցավով չեն էլ տառապում, որովհետև իրենց հետաքրքիր է անձնական շահը, իսկ բոլոր եսասերների վերջին հանգրվանը հայրենասիրությունն է, հիմա շատ տարածված է հայրենիքի սիրով փող աշխատել։

Ահա թե ինչու ես հնարավորինս հեռու եմ վանում բոլոր նրանց, ովքեր խոսում են հայրենիքի, պետականության, գալիքի մասին, բայց միայն խոսում են, որևէ գործ չեն անում։ Հենց 1-2 անգամ տեսնում եմ, որ նման մարդիկ խոսքից բացի ուրիշ ոչնչի պատրաստ չեն, անմիջապես կտրում եմ բոլոր թելերը նրանց հետ և ուղարկում մկների ժողով։

Իսկ ինձ խոսող մկներ չեն պետք, այլ գործող առյուծներ։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 223

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավներ ու էքսկլավներ չպետք է լինեն, և առաջարկել է խնդիրը լուծել տարածքների փոխանակմամբ։ Կրկին խոսվել է Հայաստանի 29 743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին։

Սակայն տարածքների փոխանակման արժեքը հասկանալու համար նախ պետք է տեսնել քարտեզը։ Նույն մակերեսն ունեցող երկու տարածք կարող են պետությունների համար միանգամայն տարբեր նշանակություն ունենալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա
Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
ers">ԳործընկերներՀետադարձ կապ
.