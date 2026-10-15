Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա

Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա

Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա
15.10.2026 | 14:17

Ես էս ֆայտոնը նստել եմ։ Մաման մի օր մեզ՝ երեքիս էլ, սիրուն-սիրուն հագցրեց, դուրս եկանք փողոց ու նստեցինք ֆայտոն՝ ճիշտ էն կինոյի նման։ Հա՛, էդ կինոյում մեր թախտի տակից լսած շատ գաղտնիքներ կան։

Ֆայտոնը տեղից պոկվեց ու սկսեց դանդաղ շարժվել փողոցի մեջտեղով։ Շարժվելիս թեթևակի աջուձախ էր օրորվում, բարձրանում-իջնում, ասես նավ լիներ։ Դրան գումարվում էր ձիերի սմբակների անշտապ դոփյունը, որ արձագանքում էր ասֆալտի վրա ու քեզ քշում-տանում լրիվ ուրիշ աշխարհ։

Մեր էդ ուրիշ աշխարհը դանդաղ շարժվում էր փողոցով, ու ես իմ հեքիաթային աշխարհից վերևից նայում էի առօրյա, սովորական աշխարհում մեր կողքով անցնող մեքենաներին։ Մայթերից, մեքենաների միջից մարդիկ մեզ էին նայում, շատերը ժպտում էին, ձեռքով անում։ Հետո պարզվեց, որ ինչքան ծանոթ, հարևան-բարեկամ ունեինք, բոլորը մեզ տեսել էին։ Կարծես, հենց էդ ժամին մեր բոլոր ծանոթները դուրս էին եկել փողոց, որ մեզ տեսնեն։

Հետո ես հաճախ էի տեսնում ֆայտոնը, որ միշտ անշտապ շարժվում էր փողոցի մեջտեղով, ու իմ առօրյա աշխարհից միշտ ժպտում ու ձեռքով ողջունում էի ֆայտոնում նստածներին։

Իսկ հետո ես աննկատ մեծացա, ու ֆայտոնն էլ աննկատ անհետացավ մեր փողոցներից։ Փողոցներն էլ աննկատ փոխվեցին, լցվեցին անթիվ, անհամար մեքենաներով։ Էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 273

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ

Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավներ ու էքսկլավներ չպետք է լինեն, և առաջարկել է խնդիրը լուծել տարածքների փոխանակմամբ։ Կրկին խոսվել է Հայաստանի 29 743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին։

Սակայն տարածքների փոխանակման արժեքը հասկանալու համար նախ պետք է տեսնել քարտեզը։ Նույն մակերեսն ունեցող երկու տարածք կարող են պետությունների համար միանգամայն տարբեր նշանակություն ունենալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա
Փողոցներն աննկատ լցվեցին անթիվ-անհամար մեքենաներով, ու էդ փողոցներում էլ ֆայտոնի համար տեղ չկա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.