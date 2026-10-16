Աղոթք և հոգևոր աջակցություն հերոսուհի մայր Անի Ավետիսյանին
16.10.2026 | 11:47
Սիսիան համայնքի հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տ. Դավիթ քահանա Գիշյանի հետ այցելեցինք հիվանդանոցում գտնվող հերոսուհի մայր Անի Ավետիսյանին։ Տեր Հայրը հոգևոր զրույց ունեցավ Անիի հետ և բժշկության աղոթք կատարեց, որից հետո նրան նվիրեցինք հոգևոր գրքեր։ Այցի վերջում Երուսաղեմից բերված խաչով օրհնություն կատարվեց Անիի համար՝ ի պաշտպանություն և ի պահպանություն Տիրոջից։
Աղոթք բժշկության
Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս, խնդրում ենք Քեզ՝ բժշկի՛ր Անի Ավետիսյանին ու նրա բալիկներին, փարատի՛ր նրանց վնասվածքներն ու ցավերը: Աստվա՛ծ մեր, շնորհի՛ր նրանց կատարյալ առողջություն ամենահաղթ սուրբ Խաչիդ նշանով, որով վերացրիր մարդկության տկարությունները և դատապարտեցիր մեր հոգևոր թշնամուն:
Դո՛ւ ես մեր կյանքն ու փրկությունը, բարերար և բազումողորմ Աստված, որ միայն կարող ես թողություն տալ մեղքերին և մեզնից հեռացնել ախտերն ու հիվանդությունները։ Քեզ հայտնի են մեր բոլոր կարիքները։
Բարիքներ պարգևո՛ղ Տեր, Քո առատ ողորմությունը պարգևի՛ր Անի Ավետիսյանին, նրա բալիկներին և ընտանիքին՝ ըստ իրենց կարիքների, որպեսզի նրանց միջոցով մշտապես փառավորվի և գովաբանվի Ամենասուրբ Երրորդությունդ՝ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։
Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Մեկնաբանություններ