Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Հակահայկականությունը՝ ադրբեջանական ազգային նախագծի հիմնասյուն

Հակահայկականությունը՝ ադրբեջանական ազգային նախագծի հիմնասյուն

Հակահայկականությունը՝ ադրբեջանական ազգային նախագծի հիմնասյուն
16.10.2026 | 12:10

Ալիևը, հատկապես վերջին օրերին, սկսել է առավել ինտենսիվորեն հակահայկական թեզեր գեներացնել։ Կարծում եմ՝ առաջիկայում հակահայկականությունը, գոնե ներքին դիսկուրսում, առավել ընդգծված կլինի։
Հայերը՝ որպես ադրբեջանական ազգային նախագծի կարևոր տարր և «ընդհանուր թշնամի», դեռ շատ երկար կպահպանեն իրենց այդ դերը։ Իհարկե, կախված քաղաքական նպատակահարմարությունից, սպասելի է, որ այդ «ընդհանուր թշնամու» կերպարը կարող է նաև սեգմենտավորվել։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետությունն ուղիղ չթիրախավորելու համար՝ մերթ թշնամի կհայտարարվեն Արցախի հայերը, մերթ էլ՝ հայկական սփյուռքը։
Վերջին երկուսի թիրախավորումն Ադրբեջանի իշխանությունների համար հնարավորություն է՝ առանց արտաքին քաղաքական բացասական հետևանքների, հռչակելու թշնամի և պայքարելու այդ թշնամու դեմ։
Ամեն դեպքում՝ հակահայկականությունը դեռ շատ երկար կմնա ադրբեջանական ազգային նախագծի ֆունդամենտալ տարրը։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 226

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության (SOCAR) փոխնախագահ Էլշադ Նասիրովը հայտարարել է, որ Բաքուն մտադիր է վերսկսել ռուսական գազի գնումները «Գազպրոմից»։

Ուշագրավ է, որ խոսքը գազի սեփական պաշարներ ունեցող և եվրոպական շուկայում իր դիրքերն ամրապնդող երկրի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ 2027-ից Բաքուն պարտավորվել է կրկնապատկել դեպի Եվրոպա գազի արտահանումը` հասցնելով տարեկան 20 մլրդ խմ-ի...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսօր հացի միջազգային օրն ա
Էսօր հացի միջազգային օրն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.