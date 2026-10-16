Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Ինչի՞ս է պետք քո արվեստը, եթե դու Արցախ հանձնողի կողքին ես

Ինչի՞ս է պետք քո արվեստը, եթե դու Արցախ հանձնողի կողքին ես

Ինչի՞ս է պետք քո արվեստը, եթե դու Արցախ հանձնողի կողքին ես
16.10.2026 | 13:35

Եթե արվեստագետը ռեժիմի հետ է, չեմ ընդունում նրա մատուցած արվեստը։ Եվ կապ չունի՝ ինչ ռեժիմ է՝ ազգային հիմարների՞, թե՞ ապազգային ապուշների։ Արվեստագետը, եթե չի հակառակվում, ապա, առնվազն, կենդանի ձկան նման հոսանքին հակառակ լողալու հատկանիշներ պիտի ցուցաբերի, իր անկախությունը պահի, չքծնի, դրամի համար չիջնի իշխանության առաջ։

Նույնը՝ բանաստեղծը, գրողը։ Ինչի՞ս է պետք քո գրածը, եթե դու Արցախ հանձնողի կողքին ես։ Դու քո ժողովրդի հիվանդ խղճին լույսի արահետներ պիտի տաս, իսկ դու՞:

Մի ուրիշ տեսակը կա։ Կողմնորոշումներում, կարծես, ճշմարիտ է, բայց ձայն չի հանում։ Գրում է, իր մուսաների հետ ներդաշնակ ապրում, ստեղծագործական վերելքի մեջ է, բայց Հայրենի՞ք, Հո՞ղ, Արցա՞խ՝ հե՛չ։ Չի տեսնում։ Սեր է երգում, աշուն-մաշուն, «մարդն ափի մեջ», «մարդն ափից դուրս», բայց չի տեսնում, որ դերձակը, մկրատն առած, իր Երկիրը կտրում-տալիս է։ Ու՞մ է պետք այդպիսի գրողը կամ բանաստեղծը։ Բանաստեղծը պիտի մի քիչ արդարության ծարավ լինի, խավարի դեմ կռիվ տա, մի քիչ ասպետ պիտի լինի, մի քիչ էլ` սոված: Կուշտ բանաստեղծ կլինի՞: Որտեղ հագեցած են, այնտեղ արվեստ չկա։

Դավիթ Վանյան

Դիտվել է՝ 159

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության (SOCAR) փոխնախագահ Էլշադ Նասիրովը հայտարարել է, որ Բաքուն մտադիր է վերսկսել ռուսական գազի գնումները «Գազպրոմից»։

Ուշագրավ է, որ խոսքը գազի սեփական պաշարներ ունեցող և եվրոպական շուկայում իր դիրքերն ամրապնդող երկրի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ 2027-ից Բաքուն պարտավորվել է կրկնապատկել դեպի Եվրոպա գազի արտահանումը` հասցնելով տարեկան 20 մլրդ խմ-ի...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսօր հացի միջազգային օրն ա
Էսօր հացի միջազգային օրն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.