Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Համացանցը բոլորին բարձրախոս տվեց, բայց, ցավոք, ոչ բոլորին՝ մտածելու ունակություն

Համացանցը բոլորին բարձրախոս տվեց, բայց, ցավոք, ոչ բոլորին՝ մտածելու ունակություն

Համացանցը բոլորին բարձրախոս տվեց, բայց, ցավոք, ոչ բոլորին՝ մտածելու ունակություն
16.10.2026 | 14:18

Էս ինտերնետն ու համացանցն էլ մի առանձին գլխացավանք են, հատկապես երբ տեսնում ես բաներ, որոնք զավեշտ անվանելն անգամ շռայլություն կլինի։

Առաջ տգետները կարծիք արտահայտելու սահմանափակ հնարավորություններ ունեին, առավել ևս՝ լսելի դառնալու։ Նրանց մասին գիտեին հարևաններն ու մերձավոր շրջապատը, և դա, թերևս, հասարակության հոգեկան առողջության պահպանման լավագույն մեխանիզմներից մեկն էր։

Հիմա ամեն մի անգրագետ ուղիղ եթեր է մտնում, քաղաքական վերլուծություններ անում, աշխարհաքաղաքական գործընթացներ բացատրում, իր «անզուգական» կարծիքն է ներկայացնում՝ այնպիսի ինքնավստահությամբ, կարծես առնվազն մի քանի պետության ճակատագիր է կանխորոշել։

Բայց ամենասարսափելին նույնիսկ դա չէ։ Ամենասարսափելին այն է, որ այդ ամենը լսողներ ունի։ Ավելին՝ այդ լսարանն իր հերթին կարծիք է ձևավորում, տարածում, քարոզում ու երբեմն էլ որոշում, թե ով է խելացի, ով՝ տգետ, ով՝ հայրենասեր, ով՝ դավաճան։

Մի խոսքով՝ համացանցը բոլորին բարձրախոս տվեց, բայց, ցավոք, ոչ բոլորին՝ մտածելու ունակություն։

Վայն եկել, տարել է էդ հանրությանը։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 166

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության (SOCAR) փոխնախագահ Էլշադ Նասիրովը հայտարարել է, որ Բաքուն մտադիր է վերսկսել ռուսական գազի գնումները «Գազպրոմից»։

Ուշագրավ է, որ խոսքը գազի սեփական պաշարներ ունեցող և եվրոպական շուկայում իր դիրքերն ամրապնդող երկրի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ 2027-ից Բաքուն պարտավորվել է կրկնապատկել դեպի Եվրոպա գազի արտահանումը` հասցնելով տարեկան 20 մլրդ խմ-ի...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսօր հացի միջազգային օրն ա
Էսօր հացի միջազգային օրն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.