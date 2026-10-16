Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Առաքելություն՝ ժամանակի հոսքից դուրս

Առաքելություն՝ ժամանակի հոսքից դուրս

Առաքելություն՝ ժամանակի հոսքից դուրս
16.10.2026 | 15:42

Շուրջ տասնյոթ տարի է, ինչ իմ մասնագիտական ու մարդկային ճանապարհը հանգրվանել է «Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնում՝ որպես գինեկոլոգիական բաժանմունքի մանկաբարձ-գինեկոլոգ։
Այս տարիները սոսկ օրացուցային ժամանակագրություն չեն, այլ լույսով ու ապրումներով հյուսված մի կենսագրություն՝ լեցուն Հիպոկրատյան ուխտին անդավաճան մնալու ամենօրյա պատասխանատվությամբ և կյանքի արարման աստվածային հրաշքին հաղորդակից լինելու բերկրանքով։
Այս երկարամյա, նվիրական ու վստահելի համագործակցության համար, որն ինձ հնարավորություն ընձեռեց անմնացորդ ծառայելու բժշկի իմ բարձրագույն առաքելությանը, հոգու պարտք եմ համարում խորին շնորհակալություն հայտնել բժշկական կենտրոնի տնօրեն Լևոն Արշակի Գրիգորյանին, փոխտնօրեն Արմինե Յուրիի Բաբինյանին և մեր ողջ նվիրյալ անձնակազմին։
Հարազատ այս տանիքն ու հիվանդանոցային պատերն ինձ համար վաղուց դադարել են լոկ աշխատավայր լինելուց. սա վերածվել է իմ երկրորդ օջախի՝ մի տաքուկ ու հարազատ միջավայրի, որտեղ ես ինձ մշտապես զգացել եմ գնահատված, պաշտպանված ու սիրված։

Արամ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ

Հ.Գ.
«Ամեն ինչ հոսում է, ամեն ինչ փոխվում է... Չես կարող երկու անգամ մտնել նույն գետը»։
Բայց երբ քո էությունը նվիրում ես կյանքի անդադար հոսքին ու նոր արշալույսների ծննդին ականատես լինելուն, գիտակցում ես՝ գետը թեև փոխում է իր հունը, բայց տարիներ առաջ տրված մարդասիրության ուխտը, այս տան ջերմությունն ու ձևավորված անխզելի կապերը մնում են անփոփոխ, անժամանցելի ու հավերժ։
Դիտվել է՝ 104

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության (SOCAR) փոխնախագահ Էլշադ Նասիրովը հայտարարել է, որ Բաքուն մտադիր է վերսկսել ռուսական գազի գնումները «Գազպրոմից»։

Ուշագրավ է, որ խոսքը գազի սեփական պաշարներ ունեցող և եվրոպական շուկայում իր դիրքերն ամրապնդող երկրի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ 2027-ից Բաքուն պարտավորվել է կրկնապատկել դեպի Եվրոպա գազի արտահանումը` հասցնելով տարեկան 20 մլրդ խմ-ի...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսօր հացի միջազգային օրն ա
Էսօր հացի միջազգային օրն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.